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必勝客「紙包飯」加碼送比薩！王品12MINI肉量免費加倍

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
12MINI台中公益東興店轉型轉址新開幕，可享肉品免費加量優惠。圖／王品提供
12MINI台中公益東興店轉型轉址新開幕，可享肉品免費加量優惠。圖／王品提供

搶攻外帶外送市場，王品旗下的平價火鍋「12MINI」近日於台中公益路推出主打外帶外送的全新店型。為慶祝新店開幕，限時推出「免費加肉」的優惠活動。「必勝客」則是針對旗下的「Pasta Hut」首度推出全新「紙包飯」系列，讓飯食愛好者享受美味，搭配官方app，還可享「買紙包飯送夏威夷比薩」的限時優惠。

「12MINI快煮鍋」提供有功夫沙茶鍋、剝皮辣椒鍋等現煮小火鍋，價格落於百元上下，搶攻平價市場。儘管過去以內用市場為主，但隨著疫情發生之後，也刺激出外帶外送商機。因此2020年就開幕的「12MINI台中公益東興店」，本次遷點重新開幕，並且調整為「外帶外送店」，藉此符合消費者的需求。為慶祝新店開幕，即日起至3月13日期間，加入官方line帳號並輸入「開幕慶」，即可獲得肉品兌換券1張。4月30日前憑券至台中公益東興店內用、外帶任一鍋物，即可享肉品免費加量，並加贈特製圍兜兜1個，限量3,000個，送完為止。

同樣是搶攻個人外帶外送商機，必勝客在2020年年底推出義大利麵品牌「Pasta Hut」，主打6款紙包麵。此次Pasta Hut首度以飯食出發，推出「紙包飯」系列。首波推出「松露牛肝菌起司紙包飯」，使用牛肝菌、鮮奶油白醬與松露調製而成的松露牛肝菌菇醬汁，均勻融入米飯中，再搭配干貝、洋菇、莫札瑞拉起司上桌，擁有濃郁迷人香氣。同步登場的「粉紅海鮮起司紙包飯」則是使用蕃茄紅醬、奶油白醬組合成粉紅醬，同時兼具奶香與蕃茄酸甜感，再搭配鮮蝦、魷魚圈與莫扎瑞拉起司，適合海鮮控享用。

Pasta Hut兩款紙包飯均為209元，加價20元即可升級Hot個人套餐。為慶祝新品上市，即日起至4月25日前，平日時段透過PK雙饗卡APP訂購紙包飯，就可免費獲得「夏威夷個人比薩」1個，送完為止。

Pasta Hut松露牛肝菌起司紙包飯，每份209元。圖／必勝客提供
Pasta Hut松露牛肝菌起司紙包飯，每份209元。圖／必勝客提供
Pasta Hut推出粉紅海鮮起司紙包飯，209元。圖／必勝客提供
Pasta Hut推出粉紅海鮮起司紙包飯，209元。圖／必勝客提供

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