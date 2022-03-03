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安海瑟薇與傑瑞德雷托新戲扮豪門 戲外先戴寶格麗看秀

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
安海瑟薇配戴寶格麗Serpenti Tubogas腕表亮相米蘭時裝周。圖／摘自網路
安海瑟薇配戴寶格麗Serpenti Tubogas腕表亮相米蘭時裝周。圖／摘自網路

許久不見的好萊塢甜姐兒安海瑟薇（Anne Hathaway），日前現身米蘭時裝周，欣賞好友設計師亞曼尼的最新服裝秀，一身剪裁貼身的黑色優雅長洋裝，散發高雅貴氣。她在秀前接受媒體訪問表示她與傑瑞德雷托（Jared Leto）合作Apple TV+ 原創影集「新創玩家」（WeCrushed）即將上檔，在影集中她飾演新創公司WeWork創辦人之一，生命隨新創公司大起大落，中間有一度飛黃騰達的時候，想必也會見到安海瑟薇華服名牌加身的造型，令人期待。

不過在現實生活中，安海瑟薇早就自己為自己名牌加身了。她在出席亞曼尼時裝的時候，除了耳畔一對閃亮奪目的鑽石耳環相當招搖，手上也配戴了義大利精品寶格麗（BVLGARI）的經典Serpenti Tubogas腕表。這款Serpenti Tubogas腕表是寶格麗從1970年代以來最具辨識度的經典之作，半玫瑰金半鋼的單圈款式，表圈鑲鑽兩排鑽石，台幣約41萬元起，提供多種不同色彩、材質的面盤可選，精準地選品功力也展現她過人的時尚品味。

安海瑟薇配戴寶格麗Serpenti Tubogas腕表亮相米蘭時裝周。圖／摘自網路
安海瑟薇配戴寶格麗Serpenti Tubogas腕表亮相米蘭時裝周。圖／摘自網路

鑽石 腕表 義大利

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