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時尚老花又有新貨到！Tory Burch滿月包俏皮可愛又典雅
復古老花風潮不敗，輕奢品牌Tory Burch、Marc Jacobs今年春夏都有全新的相關設計，具備鮮明識別度的滿版Monogram圖騰包款典雅俏皮，較為親切的售價也非常適合學生族群和小資女。
「T Monogram圖騰呈現完美的幾何形狀、精緻手工以及饒富藝術氣息，尤其讓我想起小時候在賓夕凡尼亞洲度過的時光，特別喜愛的荷蘭傳統手工被子上的十字繡圖紋。」Tory Burch表示。當初她剛創立品牌時，把「T」字做為品牌Logo的發想元素，融合了摩洛哥建築以及英國室內設計大衛希克斯(David Hicks)的簡約精緻設計風格，打造出圓圈包覆著正向的T字以及顛倒鏡像字體的雙T字圖騰，此經典圖騰也成為品牌形象的象徵。之後更把雙T圓形圖騰和十字繡圖紋結合，設計出經典方塊的T Monogram圖騰。
今年推出全新的T Monogram Moon滿月包，包型靈感來自於過去士兵使用的水壺包，小巧圓潤的復古包型適合所有場合搭配。使用皮革縫線飾邊維持硬挺的圓形結構，上方弧形拉鍊方便使用，底部飾有4個黃銅釦保護包底更顯出品牌注重細節。
而Marc Jacobs早在2021秋冬就重新設計出黑白「MARCJACOBS」排列圖騰，延續到今年春季一次推出完整的Marc Jacobs Monogram系列，打造包括服飾與包款等單品，呈現品牌核心價值觀和特有美學。在延續極繁主義的美感中，以字母排列的線條建構，細細描繪幾何風格，可說是創作出一種帶著矛盾趣味的「年輕版老花圖騰」。除了經典的黑白配色之外，還有甜美的粉紅色和優雅灰褐色。
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