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時尚老花又有新貨到！Tory Burch滿月包俏皮可愛又典雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Tory Burch今年推出全新的T Monogram Moon滿月包，包型靈感來自於過去士兵使用的水壺包。圖／Tory Burch提供
Tory Burch今年推出全新的T Monogram Moon滿月包，包型靈感來自於過去士兵使用的水壺包。圖／Tory Burch提供

復古老花風潮不敗，輕奢品牌Tory Burch、Marc Jacobs今年春夏都有全新的相關設計，具備鮮明識別度的滿版Monogram圖騰包款典雅俏皮，較為親切的售價也非常適合學生族群和小資女。

「T Monogram圖騰呈現完美的幾何形狀、精緻手工以及饒富藝術氣息，尤其讓我想起小時候在賓夕凡尼亞洲度過的時光，特別喜愛的荷蘭傳統手工被子上的十字繡圖紋。」Tory Burch表示。當初她剛創立品牌時，把「T」字做為品牌Logo的發想元素，融合了摩洛哥建築以及英國室內設計大衛希克斯(David Hicks)的簡約精緻設計風格，打造出圓圈包覆著正向的T字以及顛倒鏡像字體的雙T字圖騰，此經典圖騰也成為品牌形象的象徵。之後更把雙T圓形圖騰和十字繡圖紋結合，設計出經典方塊的T Monogram圖騰。

今年推出全新的T Monogram Moon滿月包，包型靈感來自於過去士兵使用的水壺包，小巧圓潤的復古包型適合所有場合搭配。使用皮革縫線飾邊維持硬挺的圓形結構，上方弧形拉鍊方便使用，底部飾有4個黃銅釦保護包底更顯出品牌注重細節。

而Marc Jacobs早在2021秋冬就重新設計出黑白「MARCJACOBS」排列圖騰，延續到今年春季一次推出完整的Marc Jacobs Monogram系列，打造包括服飾與包款等單品，呈現品牌核心價值觀和特有美學。在延續極繁主義的美感中，以字母排列的線條建構，細細描繪幾何風格，可說是創作出一種帶著矛盾趣味的「年輕版老花圖騰」。除了經典的黑白配色之外，還有甜美的粉紅色和優雅灰褐色。

灰黑Monogram細紋緹花帆布The Tote Bag(迷你)，14,900元。圖／Marc Jacobs
灰黑Monogram細紋緹花帆布The Tote Bag(迷你)，14,900元。圖／Marc Jacobs
粉灰Monogram寬版短袖T-Shirt，8,990元。圖／Marc Jacobs提供
粉灰Monogram寬版短袖T-Shirt，8,990元。圖／Marc Jacobs提供
海軍藍T Monogram滿月包，20,900元。圖／Tory Burch提供
海軍藍T Monogram滿月包，20,900元。圖／Tory Burch提供
榛果棕T Monogram滿月包，20,900元。圖／Tory Burch提供
榛果棕T Monogram滿月包，20,900元。圖／Tory Burch提供
Marc Jacobs重新設計出黑白「MARCJACOBS」排列圖騰，今年春季一次推出完整的Marc Jacobs Monogram系列，打造包括服飾與包款等單品。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs重新設計出黑白「MARCJACOBS」排列圖騰，今年春季一次推出完整的Marc Jacobs Monogram系列，打造包括服飾與包款等單品。圖／Marc Jacobs提供
Tory Burch今年推出全新的T Monogram Moon滿月包，包型靈感來自於過去士兵使用的水壺包。圖／Tory Burch提供
Tory Burch今年推出全新的T Monogram Moon滿月包，包型靈感來自於過去士兵使用的水壺包。圖／Tory Burch提供

品牌 老花

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