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京站春季25家餐飲、配件新櫃進駐 卡友扣30點現抵300元

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SUPERGA進駐京站B2。圖／京站提供
SUPERGA進駐京站B2。圖／京站提供

京站時尚廣場改裝迎接春裝上市檔期，京站3月至4月共計引進25個西區首家或新型態餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃。慶祝多家櫃位開幕，京站3月3日至3月13日推出「Q點成金，點數變現金」，全館單筆滿3,000元，卡友扣30點現抵300元。

京站3月重點開幕櫃位：

B2樓SUPERGA：3月4日至3月13日，商品全面折扣12%。

B1樓Find Kapoor（全台首櫃）：3月4日至3月20日，商品全面折扣10%，單筆消費滿6,000元，贈品牌獨家購物袋(限量100份，贈完為止)。

1樓gonna：3月6日至3月20日單筆消費滿千元即贈超營養農家沙拉/堅果青醬番茄雞肉寬麵(二選一/價值295元)；3月6日至3月30日開啟行動Q卡，掃描活動QRcode領取「gonna超解饞雙拼薯條兌換券」，二人同行來店消費二份主餐即可免費兌換(價值180元，限量500份，每卡限兌換乙次，兌完為止)。

B1樓Q小路BONNY&READ：3月7日至3月20日，消費滿999元現抵100元，消費滿1,500元現抵200元，消費滿2,000元現抵300元。

B2樓HUNTER：3月9日至3月20日，全面折扣20%，單筆消費滿3,000元現抵300元。

另外，京站B1也將在3月23日推出「綠美學專區」，以「生活」為題，提供主打純淨自然、重視環保、健康有機、友善環境的品牌，櫃位包含：YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機以及全新進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德。另外，糀日和Kouji Cafe、松本清將在4月陸續登場。

糀日和Kouji Cafe進駐京站預計4月8日登場。圖／京站提供
糀日和Kouji Cafe進駐京站預計4月8日登場。圖／京站提供
京站春季改裝共計引進25個包括餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃。圖／京站提供
京站春季改裝共計引進25個包括餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃。圖／京站提供
韓國流行包款品牌Find Kapoor全台首櫃進駐京站B1。圖／京站提供
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