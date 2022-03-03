時裝周潮人們都愛用 這咖小方包有什麼來頭？

每季的時裝周不只場內有眾多精彩的最新設計，場外的時尚潮人們街拍也是充滿看點，可以藉此一窺當前流行和大熱品牌、單品，可說是最方便又集中的趨勢匯報。

在日前落幕的米蘭時裝周場外，有一款小方包備受眾人喜愛，而且怎麼拎都很好看，那就是Max Mara的Whitney Bag。這款包大小恰到好處，俐落的設計可手提也可肩背，方便搭配許多風格的造型。此系列最早在2015年誕生，當時是為了慶祝紐約惠特尼美國藝術博物館搬遷至Gansevoort大街99號而推出的。包身以博物館的建築結構為靈感，精選柔軟優質皮革製成，別具一格的羅紋在其優雅的表面上漸形成纖細的線條，讓人可以聯想到新館的鋼質細樑外觀。Gigi Hadid、莎拉潔西卡派克都是這款包的粉絲。