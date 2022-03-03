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時裝周潮人們都愛用 這咖小方包有什麼來頭？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像

每季的時裝周不只場內有眾多精彩的最新設計，場外的時尚潮人們街拍也是充滿看點，可以藉此一窺當前流行和大熱品牌、單品，可說是最方便又集中的趨勢匯報。

在日前落幕的米蘭時裝周場外，有一款小方包備受眾人喜愛，而且怎麼拎都很好看，那就是Max Mara的Whitney Bag。這款包大小恰到好處，俐落的設計可手提也可肩背，方便搭配許多風格的造型。此系列最早在2015年誕生，當時是為了慶祝紐約惠特尼美國藝術博物館搬遷至Gansevoort大街99號而推出的。包身以博物館的建築結構為靈感，精選柔軟優質皮革製成，別具一格的羅紋在其優雅的表面上漸形成纖細的線條，讓人可以聯想到新館的鋼質細樑外觀。Gigi Hadid、莎拉潔西卡派克都是這款包的粉絲。

2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，紀念在惠特尼美國藝術博物館佔有重要地位的美國畫家弗洛琳史提海莫（Florine Stettheimer），並用她於1931年創作的《太陽》(Sun) 為配色靈感，打造5種全新配色以及花卉印花襯裡的設計。之後每季也都會推出新色，俏皮百搭的特性，也難怪會讓時尚潮人們愛不釋手。

2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。圖／摘自官網
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。圖／摘自官網
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。圖／摘自官網
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。圖／摘自官網
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。圖／摘自官網
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。圖／摘自官網
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像
日前落幕的米蘭時裝周場外，Max Mara的Whitney Bag備受時尚潮人的喜愛。圖／達志影像

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