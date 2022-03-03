即興說唱鋼琴 feat. TASO台灣藝術家交響樂團 好評升級

笑聲不斷、廣受好評，由美籍音樂教授范德騰及天才鋼琴家許哲誠演出的雙鋼琴音樂會《聲聲不息》在2020年起全台巡迴演出超過20場，亦詼亦諧的風格感動無數觀眾，也受邀登上2022年香港藝術節！

《聲聲不息2.0 樂團來PK》！除了原班底－美籍音樂教授范德騰，及從小失明的天才鋼琴家許哲誠雙鋼琴演出外，首度跨界邀請最愛飆創意的「TASO台灣藝術家交響樂團」，一起探索更多的音樂可能性，今年五月展開北中南三地巡演，早鳥優惠最低85折今正式開跑。

鋼琴樂、交響樂，到底誰最會？跳脫典型演出的音樂競技場 樂團來PK！

歷時一年構思籌備，《聲聲不息》推出第二部全新作品！保留原有古典樂、相聲及自創流行曲元素，更突破框架與不斷挑戰音樂極限的「TASO台灣藝術家交響樂團」合作，擴大編制，加入各種媒材及巧思，蹦出無限想像，創造更多音樂的可能性！雙方將舞台化為古典音樂擂台，高度考驗表演者的臨場反應，而競技元素也對典型室內樂表演立下戰帖，看音樂家即時互動切磋，幽默滿點、趣味十足！《聲聲不息2.0 樂團來PK》將古典樂深入淺出的方式，帶給觀眾幽默、輕鬆，充滿歡笑的音樂饗宴，首站將前往高雄衛武營戲劇院，接續巡迴至台北國家音樂廳及臺南文化中心演藝廳演出。

「聲聲不息2.0 樂團來PK」首度跨界邀請南臺灣知名樂團「TASO台灣藝術家交響樂團」共同演出。圖／聯合數位文創提供

探索音樂的可能－TASO台灣藝術家交響樂團

「TASO台灣藝術家交響樂團」為台灣目前最活躍的交響樂團之一，以深植音樂文化根底為己任，構想出契合當代、以人與土地為主軸之純音樂與跨領域的製作，並積極與國際接軌，包含EMI年度巨星Laurent Korcia等國內外知名音樂家。

近期他們不斷開創新的展演形式，開創專為親子打造的「TASO互動式親子音樂會」系列、專為年輕人發展的「TASO不靠譜俱樂部」系列、為所有觀眾設計的「TASO名人音樂廳」系列，以及跨越時空的「TASO探索音樂廳」等四大系列，在各地舉辦多場跨領域展演，成功地將音樂、舞蹈、動畫、多媒體、戲劇、燈光設計等元素結合並作到即時互動。這次參與《聲聲不息2.0 樂團來PK》演出，將與兩位鋼琴家碰撞出不同的火花，寫下新的音樂篇章，並帶領觀眾探索新的音樂可能性。

天才鋼琴家許哲誠(左)、美籍音樂教授范德騰(右)的「聲聲不息」說唱音樂會，5月巡演開跑。圖／聯合數位文創提供

演奏寓教於樂全新樂章 親子活動新選擇！

《聲聲不息》靈感來自范德騰教授與許哲誠間的師生情誼與日常，范老師透過對話、遊戲及錄音等非典型的鋼琴教學，指導先天失明的許哲誠學習鋼琴要領，一起在音樂中體驗、玩樂，因此《聲聲不息》不只是音樂會，更是日常的對話、明眼人與盲人之間不同觀感，以戲劇形式呈現，稀鬆平常、親切自然，且跳脫傳統音樂會框架，橫跨古典、流行與自創歌曲，搭配歌唱、雜耍及相聲的即興演出，觀眾能輕鬆歡樂的融入，進而喜愛、欣賞音樂，並從中獲得音樂知識，達成寓教於樂的目標。

《聲聲不息》雙鋼琴版本的音樂會讓滿場的觀眾意猶未盡，相信2.0加強版豐富精彩的內容橋段，不僅能讓大家回味滿滿的歡樂與感動，也將吸引更多聽眾，為親子帶來美好音樂感受。