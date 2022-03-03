台北101精品優勢首推結婚導購 觀景台還可包場拍高空婚紗

服務就是商機，從高級珠寶、鐘表到時尚品牌國際精品陣容齊全的台北101購物中心，瞄準計畫結婚的準新人們推出「結婚計畫書」，線上填寫結婚計畫書後，即有專人聯絡線下安排專人導購鑑賞品牌，一站搞定結婚採購項目。另外，台北101神秘的「101樓」首度換裝變身最高秘境花園，也提供新人們預約獨享在101高空包場拍婚紗獨家服務。

台北101購物中心目前回收上百份準新人填寫的結婚計畫書，當中有8成是近期要結婚，採購項目以婚戒、珠寶首飾、六禮為大宗，準新人們也期待台北101可滿足打造專屬婚紗時尚大片的期待。

台北101匯聚Cartier、Tiffany & Co.、Bvlgari、Chaumet、Harry Winston、Van Cleef & Arpels、De Beers、Piaget、Boucheron等國際知名珠寶、婚戒品牌，想鑑賞挑選婚戒這裡選擇最多元。另外，從線上到線下專人導購的結婚採購，台北101攜手館內Cartier、Harry Winston、Chaumet、VCA、De Beers，男士正裝的Zegna、Dior Men、Berluti以及美妝保養YSL，提供滿足個人化需求的服務，還可獲得精品額外提供的來店鑑賞禮或升級服務等專屬禮遇。

滿足新人們結婚採購需求的線上線下「結婚計畫書」，台北101商場資深行銷總監李亞屏指出，這項服務將會全年提供，目前正值推廣期，只要是填寫結婚計畫書的顧客，即日起至3月30日，只要當日消費滿15萬（約為買一對婚戒的價格），即可免費在觀景台非營業時間包場2小時，在89樓、91樓、秘境101樓以及Skyline460共8個點位拍高空婚紗照。