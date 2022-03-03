快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每天都可以美一波 寶格麗年度日常女表登台閃耀金光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
LVCEA INTARSIO AVENTURINE砂金石面盤精鋼腕表，約16萬4,500元。圖／寶格麗提供
LVCEA INTARSIO AVENTURINE砂金石面盤精鋼腕表，約16萬4,500元。圖／寶格麗提供

源自羅馬的義大利精品寶格麗（BVLGARI），於一月底舉辦的LVMH鐘表周（LVMH WATCH WEEK）線上表展發表的年度新作，如今已經全數登台。同時擅長珠寶設計的寶格麗，發揮品牌為女性打造美麗事物的精神，精心刻畫時間之美，為日常穿搭鑄造令人眼睛一亮的精緻表款。

品牌最經典的Serpenti系列，以迷人的靈蛇為靈感，秉持「生而為金」的理念，今年持續在材質與細節上推陳出新。以幾何抽象手法詮釋蛇形圖案的Serpenti Seduttori 系列，六角蛇鱗鍊帶搭配象徵蛇首水滴形表殼是深具辨識度的日常百搭首選，今年首度推出全新黑色漆藝表盤款，表圈鑽石採用弧形鑲嵌的方式上下留白，更顯細緻，配上蛋面切割紅碧璽表冠，共有精鋼、玫瑰金與精鋼以及全玫瑰金等三款金屬組合。

Serpenti系列中經典彈性表圈的Tubogas系列則首度使用黃K金材質，推出全金及半金兩種型號。隨著復古感的黃K金強勢回歸潮流，Tubogas柔韌的鍊帶，外圈首度以黃K金或精鋼材質的長形環帶組成，包覆正中央的精鋼鋼芯，讓內部結構完全隱形。

以光敘事的 LVCEA系列，是寶格麗經典的日常圓形腕表，以日晷為靈感，致敬古羅馬以光線計時的傳統。新作運用流傳自17世紀的傳統義大利嵌花（Intarsio）細工鑲嵌工藝，手工切割的37片細緻珍珠母貝與藍色砂金石，依照規則的幾何形狀精準組合，營造波光粼粼的立體視覺效果。2種表面材質各備有28毫米小尺寸與33毫米表圈鑲鑽款，體現日常的低調奢華。

去年曾以鋁合金表款奪下日內瓦鐘表大賞（Gran Prix d’Horlogerie de Genève，GPHG）的經典BVLGARI BVLGARI系列，以羅馬古幣的手法在表圈圈鐫刻雙LOGO向發源地文化致意。2022推出全新適合都會女性的33 毫米全不鏽鋼配銀面的新作，以及同設計的41毫米男士款，非常適合作為對表配戴。除了全鋼款，亦有表圈為玫瑰金配點鑽時標的半金款，價格比傳統表鍊也半金的設計更具競爭力。同系列男表亦提供近年來深受品味型男喜愛的湛藍表面，為喜歡有點變化的男女提供更豐富的對表選擇。

BVLGARI BVLGARI MAN精鋼腕表，約15萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN精鋼腕表，約15萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN精鋼藍色漆面腕表，約15萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN精鋼藍色漆面腕表，約15萬3,600元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約88萬4,000元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約88萬4,000元。圖／寶格麗提供
SERPENTI TUBOGAS黃K金單圈鑲鑽腕表，約101萬2,000元。圖／寶格麗提供
SERPENTI TUBOGAS黃K金單圈鑲鑽腕表，約101萬2,000元。圖／寶格麗提供
SERPENTI TUBOGAS黃K金單圈鑲鑽腕表，約101萬2,000元；SERPENTI TUBOGAS精鋼與玫瑰金單圈腕表，約30萬7,600元。圖／寶格麗提供
SERPENTI TUBOGAS黃K金單圈鑲鑽腕表，約101萬2,000元；SERPENTI TUBOGAS精鋼與玫瑰金單圈腕表，約30萬7,600元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約38萬9,700元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約38萬9,700元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI精鋼黑色漆面鑲鑽腕表，約21萬7,900元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI精鋼黑色漆面鑲鑽腕表，約21萬7,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼腕表，約11萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼腕表，約11萬1,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗於LVMH鐘表周（LVMH WATCH WEEK）線上表展發表的年度新作，如今已經全數登台。圖／寶格麗提供
寶格麗於LVMH鐘表周（LVMH WATCH WEEK）線上表展發表的年度新作，如今已經全數登台。圖／寶格麗提供
SERPENTI TUBOGAS精鋼與玫瑰金單圈腕表，約30萬7,600元。圖／寶格麗提供
SERPENTI TUBOGAS精鋼與玫瑰金單圈腕表，約30萬7,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約18萬5,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約18萬5,500元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約88萬4,000元；SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約38萬9,700元。圖／寶格麗提供
SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約88萬4,000元；SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約38萬9,700元。圖／寶格麗提供
LVCEA INTARSIO PINK MOTHER OF PERAL粉紅珍珠母貝面盤精鋼腕表，約14萬400元。圖／寶格麗提供
LVCEA INTARSIO PINK MOTHER OF PERAL粉紅珍珠母貝面盤精鋼腕表，約14萬400元。圖／寶格麗提供
LVCEA INTARSIO AVENTURINE砂金石面盤精鋼鑲鑽腕表，約32萬9,000元。圖／寶格麗提供
LVCEA INTARSIO AVENTURINE砂金石面盤精鋼鑲鑽腕表，約32萬9,000元。圖／寶格麗提供

延伸閱讀

愛的「表」白 白色情人節優雅女表 浪漫傳情

相挺球王 BOVET代言人Daniil Medvedev登網壇新高峰

史上最高、最貴氣珠寶展！寶格麗MAGNIFICA下周登台

米蘭22時裝周／寶格麗新伊甸 蜿蜒靈蛇攀手拿包與提把

相關新聞

大盤點！網壇四巨頭（Big 4）與他們的腕表大閱兵！

江山代有人才出，日前網球好手Daniil Medvedev甫登上ATP的職業男子網球排名世界第一，除了成為ATP排名榜歷...

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是...

韓國綜藝節目靈魂人物神妙漢 陪你好好吃飯

長相獵奇、可愛療癒的模樣深受觀眾喜愛，神妙漢、奇妙漢、美妙漢、斯達拉各個角色擁有獨特鮮明個性，身為該綜藝節目的靈魂人物，黃黃的身影時常出現在節目中，與節目出演者們進行有趣的互動！由韓國CJENM官方授權，台灣獨家設計限定版「神妙漢食堂碗盤組」，總共有「神妙漢大廚」及「神妙漢野餐」兩種款式，可愛角色躍身碗盤上，陪伴台灣的粉絲一同在家中料理、吃飯，一起好好吃飯，好好過生活！

家樂福泡麵大賞 奢華系、蔬食系、韓國系破400款享優惠

看準小家庭、單身族的「輕自煮」生活型態，且近年「泡麵」已不是克難的象徵，可常溫保存、獨立包裝的特性，反而成為方便料理神隊...

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽...

麗晶精品推SPRING春漾購物節 3月9日開跑兩周限定

隨著疫情趨緩，國內休閒、消費的景氣也逐漸回暖。麗晶精品看準春日商機，集結上百款珠寶、時裝、美饌與頂級伴手禮，將推出「SP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。