每天都可以美一波 寶格麗年度日常女表登台閃耀金光

源自羅馬的義大利精品寶格麗（BVLGARI），於一月底舉辦的LVMH鐘表周（LVMH WATCH WEEK）線上表展發表的年度新作，如今已經全數登台。同時擅長珠寶設計的寶格麗，發揮品牌為女性打造美麗事物的精神，精心刻畫時間之美，為日常穿搭鑄造令人眼睛一亮的精緻表款。

品牌最經典的Serpenti系列，以迷人的靈蛇為靈感，秉持「生而為金」的理念，今年持續在材質與細節上推陳出新。以幾何抽象手法詮釋蛇形圖案的Serpenti Seduttori 系列，六角蛇鱗鍊帶搭配象徵蛇首水滴形表殼是深具辨識度的日常百搭首選，今年首度推出全新黑色漆藝表盤款，表圈鑽石採用弧形鑲嵌的方式上下留白，更顯細緻，配上蛋面切割紅碧璽表冠，共有精鋼、玫瑰金與精鋼以及全玫瑰金等三款金屬組合。

Serpenti系列中經典彈性表圈的Tubogas系列則首度使用黃K金材質，推出全金及半金兩種型號。隨著復古感的黃K金強勢回歸潮流，Tubogas柔韌的鍊帶，外圈首度以黃K金或精鋼材質的長形環帶組成，包覆正中央的精鋼鋼芯，讓內部結構完全隱形。

以光敘事的 LVCEA系列，是寶格麗經典的日常圓形腕表，以日晷為靈感，致敬古羅馬以光線計時的傳統。新作運用流傳自17世紀的傳統義大利嵌花（Intarsio）細工鑲嵌工藝，手工切割的37片細緻珍珠母貝與藍色砂金石，依照規則的幾何形狀精準組合，營造波光粼粼的立體視覺效果。2種表面材質各備有28毫米小尺寸與33毫米表圈鑲鑽款，體現日常的低調奢華。