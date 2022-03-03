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管很大喔！歐米茄聯手Privateer 確保太空安全與永續

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA超霸Skywalker X-33腕表具備三地時區功能、三個鬧鈴、計時碼表與倒數功能，17萬4,000元。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站
OMEGA超霸Skywalker X-33腕表具備三地時區功能、三個鬧鈴、計時碼表與倒數功能，17萬4,000元。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站

繼日前宣佈將和ClearSpace合作，支持從太空移除危險垃圾之後，瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）再度跨出全新一步：宣布將與Privateer公司合作，以前衛的精準度和透明度標示出目前地球外太空軌道上的物體，進而確保太空的安全的永續未來，並從原本專精的陸、海、空領域，持續邁向外太空。

Privateer是由蘋果共同創辦人Steve Wozniak、Ripcord執行長暨創辦人Alex Fielding，以及天體動力學家暨太空環境學家Moriba Jah博士，共同負責。有鑒於衛星服務提供了生活中的氣候、交通、通訊等各種便利服務，但太空環境中確實存在各種干擾，因此精準辨識出地球軌道上的物體定位，有其安全的絕對重要。

Alex Fielding並表示，對於能和歐米茄合作推出專屬的專利圖形技術感到十分興奮，「歐米茄與陸地、海洋及太空的探索有著深厚淵源，而在他們的支持下，Privateer將能進一步提升人類對這個終極邊境的探索與認識。」歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann也感性表示，這項和Privateer的合作，就像找到最後一塊拼圖，「透過這項新計畫，我們能夠從海洋深處到天空之上，全面回饋地球。」

一旦登入Privateer的網站，將發現其介面清楚、簡明好操作。五種顏色的亮點，分別代表了活動中的衛星（Active satellite）、停止未活動的衛星（Inactive satellite）、火箭殘骸（Rocket body）、碎片與無法定義之物品（Uncategorized）。使用者除了可360度旋轉模擬示意圖，並可依據資料來源、偵測衛星、國家區域...等五種選項，進行更精確的觀察。

值得一提的是，Privateer網站右下方將有一項神似於OMEGA超霸Skywalker X-33腕表的時間顯示功能，其上並顯示了UTC世界時間，由於台灣位處GMT+8時區，將小時加上8、即為台灣的正確小時時間。超霸Skywalker X-33腕表是從1998年推出、專為太空探險家而設計的超霸專業X-33腕表得到啟發，並使用新一代石英機芯。表款具備三地時區功能、三個鬧鈴、計時碼表與倒數功能，最特殊的更可量測任務實耗時間（Mission Elapsed Time, MET）與階段性實耗時間（Phase Elapsed Time, PET），以應付太空人執行任務時的各種挑戰。表款再通過歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）認證，訂價則為17萬4,000元。

Privateer是由蘋果共同創辦人Steve Wozniak、Ripcord執行長暨創辦人Alex Fielding，以及天體動力學家暨太空環境學家Moriba Jah博士，共同負責、主導。圖 / OMEGA提供
Privateer是由蘋果共同創辦人Steve Wozniak、Ripcord執行長暨創辦人Alex Fielding，以及天體動力學家暨太空環境學家Moriba Jah博士，共同負責、主導。圖 / OMEGA提供
1970年代所攝錄的衛星影像，左下角則有著歐米茄計時器作為拍攝當下的時間顯示，或成為今日Privateer網站的介面靈感。圖 / OMEGA提供
1970年代所攝錄的衛星影像，左下角則有著歐米茄計時器作為拍攝當下的時間顯示，或成為今日Privateer網站的介面靈感。圖 / OMEGA提供
通過歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）認證的OMEGA超霸Skywalker X-33腕表，將能伴隨太空人執行各種複雜、精密的太空任務。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站
通過歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）認證的OMEGA超霸Skywalker X-33腕表，將能伴隨太空人執行各種複雜、精密的太空任務。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站
透過Privateer的網站，將能透過大量的衛星即時資訊，顯示地球上方360度的各種存在物體與活動軌跡。圖 / OMEGA提供
透過Privateer的網站，將能透過大量的衛星即時資訊，顯示地球上方360度的各種存在物體與活動軌跡。圖 / OMEGA提供

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