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傳合照「免費吃3年泡芙」 beard papa’s募集88位金孫

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
限定門市供應的「蔓越莓耶克泡芙」，每顆75元。圖／beard papa’s提供
限定門市供應的「蔓越莓耶克泡芙」，每顆75元。圖／beard papa’s提供

主打香甜泡芙的「beard papa’s」，今年3月推出全新「蔓越莓泡芙」系列，以酸甜的蔓越莓內餡搭配不同口感的餅皮，創造出豐富的味覺體驗。另外為慶祝beard papa’s登台20週年，凡單筆購買12個產品，就可獲得限量「papa摺疊環保袋」。同時beard papa’s也將募集88位金孫，只要上傳孩童跟泡芙合照，就有機會「免費吃3年泡芙」。

beard papa’s本次推出的「蔓越莓泡芙」系列，選用優鮮沛蔓越莓果醬搭配鮮奶油製成，擁有清爽微酸的果香與滑順奶香。除了經典的日式泡芙之外，還可選擇搭配餅乾泡芙、黑日式泡芙、mini泡芙，享受不同餅皮帶來的變化，每顆70元。另外針對限定店舖，還有「蔓越莓耶克泡芙」，使用日式泡芙裹上白巧克力醬，再灑上草莓風味糖粉，帶來視覺與味覺的雙重享受，每顆75元。全系列限時供應至3月31日為止。

歡慶beard papa’s登台20周年，3月6日凡單筆購買12個品項，就可獲得限量的「papa摺疊環保袋」，每日每店限45個，送完為止。同時品牌還推出「金孫募集活動」，凡是2014年1月1日至2017年12月31日期間出生的小朋友，與beard papa’s泡芙一起拍下正面合照，上傳至官方粉絲團並參與活動，就有機會獲得獎品與「beard papa’s金孫護照」。凡持有護照的金孫，在2022年6月1日至2025年5月30日期間，每月均可至門市兌換1顆日式泡芙（口味任選），連續3年享受甜蜜，共計評選出88名幸運金孫。

beard papa’s於3月限時推出「蔓越莓泡芙」系列。圖／beard papa’s提供
beard papa’s於3月限時推出「蔓越莓泡芙」系列。圖／beard papa’s提供
為慶祝登台20週年，beard papa’s推出滿額贈、募集金孫等系列活動。圖／beard papa’s提供
為慶祝登台20週年，beard papa’s推出滿額贈、募集金孫等系列活動。圖／beard papa’s提供

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