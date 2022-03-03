傳合照「免費吃3年泡芙」 beard papa’s募集88位金孫

主打香甜泡芙的「beard papa’s」，今年3月推出全新「蔓越莓泡芙」系列，以酸甜的蔓越莓內餡搭配不同口感的餅皮，創造出豐富的味覺體驗。另外為慶祝beard papa’s登台20週年，凡單筆購買12個產品，就可獲得限量「papa摺疊環保袋」。同時beard papa’s也將募集88位金孫，只要上傳孩童跟泡芙合照，就有機會「免費吃3年泡芙」。

beard papa’s本次推出的「蔓越莓泡芙」系列，選用優鮮沛蔓越莓果醬搭配鮮奶油製成，擁有清爽微酸的果香與滑順奶香。除了經典的日式泡芙之外，還可選擇搭配餅乾泡芙、黑日式泡芙、mini泡芙，享受不同餅皮帶來的變化，每顆70元。另外針對限定店舖，還有「蔓越莓耶克泡芙」，使用日式泡芙裹上白巧克力醬，再灑上草莓風味糖粉，帶來視覺與味覺的雙重享受，每顆75元。全系列限時供應至3月31日為止。