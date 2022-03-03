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韓國綜藝節目靈魂人物神妙漢 陪你好好吃飯

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

長相獵奇、可愛療癒的模樣深受觀眾喜愛，神妙漢、奇妙漢、美妙漢、斯達拉各個角色擁有獨特鮮明個性，身為該綜藝節目的靈魂人物，黃黃的身影時常出現在節目中，與節目出演者們進行有趣的互動！由韓國CJENM官方授權，台灣獨家設計限定版「神妙漢食堂碗盤組」，總共有「神妙漢大廚」及「神妙漢野餐」兩種款式，可愛角色躍身碗盤上，陪伴台灣的粉絲一同在家中料理、吃飯，一起好好吃飯，好好過生活！

黃色的「神妙漢大廚」款展現了神妙漢下定決心成立食堂的過程，可愛的美妙漢在一旁加油打氣，兩人共同實驗料理，最終終於做出美味的料理；而白色的「神妙漢野餐」款，則展現了和樂融融的氣氛，除了神妙漢及美妙漢之外，還能看到奇妙漢及斯達拉的可愛身影。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「神妙漢食堂碗盤組」採用新骨瓷材質，耐油耐酸鹼，方便清潔，不易吸附異味，通過台灣SGS檢定，品質安心有保障，想放入電鍋、微波爐、洗碗機或烘碗機使用也都沒有問題。其組合包含4.5英吋韓式碗乙個、6英吋韓式碗乙個、8英吋圓盤乙個，不論吃麵吃飯或喝湯，各種料理都能輕鬆盛裝。

2020 年底，SETOWORKS關係企業XCOM VENTURE 與 CJ ENM攜手合作，簽署神妙漢家族台灣獨家活動合約，並在 2021 年由旗下迷豆Medol Label引領神妙漢食堂碗盤組在嘖嘖募資平台創下達標258%的成績，創下上線半小時內超超早鳥及超早鳥即售罄的亮眼成績。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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即日起將於有.設計uDesign開放「神妙漢食堂碗盤組」限時集購活動頁，除了「神妙漢食堂碗盤組」之外，還有神妙漢家族大抱枕（神妙漢、美妙漢、斯達拉）可一同選購，快來一起和神妙漢家族度過療癒的宅家時光吧！

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