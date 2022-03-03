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V-TEX防水鞋搞定雨季！5萬次不進水測試打造地表最強耐水鞋
身處於潮濕多雨、天氣變化多端的台灣，一雙晴雨兩用的防水鞋似乎已成為生活中必備的單品。面臨早上大太陽，午後突來大雨的窘境，也因防水鞋的誕生省去不少麻煩。台灣防水品牌V-TEX，特別針對台灣多變的天氣，結合輕巧與便利，量身打造「真正全防水」鞋款。
打破以往大家對傳統防水鞋的認知，設計出全球第一雙同時兼具防水、透氣、輕量等12大特色的防水休閒針織鞋，更是在INDIEGOGO募資平台上擁有突破120萬美金的佳績！
相較市面上其他防水品牌，最大的差異在於V-TEX防水鞋的多項專利技術，使用高規格專利防水透濕膜，採3D一體成型專利製程，耐水程度竟可達連續踩水50,000次以上，完美展現超強防水力。也因為專利防水膜的奈米技術，水進不來、濕氣出得去，防水的同時更無需擔心悶熱感，晴天雨天一雙鞋就搞定，讓雙腳在日常生活中能得到最體貼的保護。
V-TEX防水鞋外型簡約，配色也非常經典，各種場合穿搭都超適合。最近主打的HELLO輕量系列，不但鞋身厚度減半，輕盈的服貼感讓人一穿就愛上，而且還有超過五種顏色可以選擇，不論是通勤、旅遊、日常休閒的穿搭，符合大眾需求。全系列88折起，詳情請洽活動頁。
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