雙層牛肉＋濃郁花生醬 漢堡王「花生重磅雙牛堡」登場

許多美式漢堡愛好者，特別喜愛「花生醬」為漢堡帶來的濃郁香氣與滑順感。「漢堡王」自3月8日至5月2日期間，重新回歸「美式花生牛肉堡」與「美式花生雙層脆雞堡」，帶來經典食材與花生醬堆砌而成的香濃滋味。同時漢堡王更使用2倍的肉排與食材，打造「美式花生重磅雙牛堡」與「美式花生重磅雙雞堡」，帶來更豪邁的享受。

漢堡王於2019年時，曾經限時推出「美式花生牛肉堡」與「美式花生雙層脆雞堡」，引起熱烈討論。漢堡王特別選用本土花生，以天然工法製香濃花生醬，搭配上培根、美式起士，還有澳洲進口火烤牛肉、醃製去骨辣雞腿、脆雞片等食材，再度於今年推出「美式花生牛肉堡」、「美式花生雙層脆雞堡」，呈現出道地的美式風格。「美式花生牛肉堡」單點129元、套餐169元；「美式花生雙層脆雞堡」單點105元、套餐145元。

除此之外，漢堡王今年更使用2片4.4盎司火烤牛肉排為主角，搭配加厚花生醬、加倍起士、加量炸培根，打造出「美式花生重磅雙牛堡」，帶來更霸氣的重份量，單點179元、套餐219元。另外還有使用2層酥炸去骨雞腿排的「美式花生重磅雙雞堡」，為不吃牛的民眾，同樣打造豪華感十足的享受，單點169元、套餐209元。