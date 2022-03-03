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也太辣！劉詩詩狂曬女人味 小露香肩還有這招大加分
2004年出道的中國女演員劉詩詩，先後並曾演出包含《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》等多部電視劇而走紅。而除了近日因為娛樂新聞再度成為網路熱搜，而她所代言的東方珠寶品牌Qeelin也在近日釋出多組劉詩詩宣傳視覺，展現嫵媚的女人味，並靠簡單的珠寶造型搭配，讓魅力大幅加分。
宣傳視覺中長捲髮的劉詩詩雖然一身黑，但平口黑色上衣小露香肩，簡單的直視鏡頭已經非常迷人，同時也讓人輕易地發現：她身上配戴的Qeelin Wulu系列的耳環、項鍊與玫瑰金手環，輕巧閃耀。
該系列的設計是以東方的葫蘆為靈感，也像是數字的8，或無限的符號。其中手環與項鍊尤其都具備相同的幾何形狀，因而產生風格上的協調感；而劉詩詩右手上則配戴了雙圈、鏤空的Wulu系列玫瑰金手環，手環上並鑲飾了重複的葫蘆造型。其中耳環跟項鍊再鑲嵌了紅瑪瑙與鑽石。紅瑪瑙並與大紅的唇色、全身黑色相呼應，簡單的顏色對比、閃耀的鑽石，讓輕奢魅力、自然流露。
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