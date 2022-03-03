也太辣！劉詩詩狂曬女人味 小露香肩還有這招大加分

2004年出道的中國女演員劉詩詩，先後並曾演出包含《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》等多部電視劇而走紅。而除了近日因為娛樂新聞再度成為網路熱搜，而她所代言的東方珠寶品牌Qeelin也在近日釋出多組劉詩詩宣傳視覺，展現嫵媚的女人味，並靠簡單的珠寶造型搭配，讓魅力大幅加分。

宣傳視覺中長捲髮的劉詩詩雖然一身黑，但平口黑色上衣小露香肩，簡單的直視鏡頭已經非常迷人，同時也讓人輕易地發現：她身上配戴的Qeelin Wulu系列的耳環、項鍊與玫瑰金手環，輕巧閃耀。