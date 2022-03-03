影后黑木華酷帥黑皮衣搭MIKIMOTO珍珠 潛水愛上大海

日本演技派女星黑木華，在2014年因演出山田洋司導演「小房子」獲得第64屆柏林國際電影節最佳女演員獎，之後更以NHK大河劇真田丸和日劇「重版出來」、「無法成為野獸的我們」、「凪的新生活」中精湛的演出，受到許多觀眾的喜愛。雖然不是傳統美女，演技純熟且深具個人魅力的她，被合作過的大導演岩井俊二稱美為「有文學氣息的女演員」。

為宣傳近期日劇「八卦：#她想知道真正的○○」她登上日本女性風格雜誌「FRaU」，暢談演員出道10年的心情與近期生活。她表示自己在疫情解禁後去了石垣島潛水，開始關注海洋保育，「如果你能隨身攜帶環保袋和水瓶、隨手關電，可以一點一點地做。我正在努力每餐避免浪費食物。」