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影后黑木華酷帥黑皮衣搭MIKIMOTO珍珠 潛水愛上大海
日本演技派女星黑木華，在2014年因演出山田洋司導演「小房子」獲得第64屆柏林國際電影節最佳女演員獎，之後更以NHK大河劇真田丸和日劇「重版出來」、「無法成為野獸的我們」、「凪的新生活」中精湛的演出，受到許多觀眾的喜愛。雖然不是傳統美女，演技純熟且深具個人魅力的她，被合作過的大導演岩井俊二稱美為「有文學氣息的女演員」。
為宣傳近期日劇「八卦：#她想知道真正的○○」她登上日本女性風格雜誌「FRaU」，暢談演員出道10年的心情與近期生活。她表示自己在疫情解禁後去了石垣島潛水，開始關注海洋保育，「如果你能隨身攜帶環保袋和水瓶、隨手關電，可以一點一點地做。我正在努力每餐避免浪費食物。」
在這次採訪中，她也配戴了來自大海的寶石 – 珍珠，搭配帥氣的皮衣，展現MIKIMOTO珍珠項鍊既柔美也很有個性的多變風貌。喜歡電影的她更特別推薦關心水資源的讀者欣賞金獎導演史蒂索德伯格「永不妥協」，片中茱莉亞羅勃茲飾演水污染故事中為正義而戰的女主角，以及Netflix的紀錄片「藍色使命」。
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