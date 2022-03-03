快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影后黑木華酷帥黑皮衣搭MIKIMOTO珍珠 潛水愛上大海

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星黑木華配戴MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠頸鍊登上日本女性風格雜誌「FRaU」。圖／摘自雜誌網站
女星黑木華配戴MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠頸鍊登上日本女性風格雜誌「FRaU」。圖／摘自雜誌網站

日本演技派女星黑木華，在2014年因演出山田洋司導演「小房子」獲得第64屆柏林國際電影節最佳女演員獎，之後更以NHK大河劇真田丸和日劇「重版出來」、「無法成為野獸的我們」、「凪的新生活」中精湛的演出，受到許多觀眾的喜愛。雖然不是傳統美女，演技純熟且深具個人魅力的她，被合作過的大導演岩井俊二稱美為「有文學氣息的女演員」。

為宣傳近期日劇「八卦：#她想知道真正的○○」她登上日本女性風格雜誌「FRaU」，暢談演員出道10年的心情與近期生活。她表示自己在疫情解禁後去了石垣島潛水，開始關注海洋保育，「如果你能隨身攜帶環保袋和水瓶、隨手關電，可以一點一點地做。我正在努力每餐避免浪費食物。」

在這次採訪中，她也配戴了來自大海的寶石 – 珍珠，搭配帥氣的皮衣，展現MIKIMOTO珍珠項鍊既柔美也很有個性的多變風貌。喜歡電影的她更特別推薦關心水資源的讀者欣賞金獎導演史蒂索德伯格「永不妥協」，片中茱莉亞羅勃茲飾演水污染故事中為正義而戰的女主角，以及Netflix的紀錄片「藍色使命」。

MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約5.50毫米日本Akoya珍珠，約33萬4,000元。圖／MIKIMOTO
MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約5.50毫米日本Akoya珍珠，約33萬4,000元。圖／MIKIMOTO
MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約5.50毫米日本Akoya珍珠，約33萬4,000元。圖／MIKIMOTO
MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠手環/頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約5.50毫米日本Akoya珍珠，約33萬4,000元。圖／MIKIMOTO

延伸閱讀

鄭好娟「魷魚遊戲」奪后爆哭 大咖影后暖心問候

美國演員工會獎紅毯超吸睛！女神卡卡、影后凱特布蘭琪、賽琳娜戈梅茲齊開齊開深U完勝全場

粉絲福利！官方釋出160個《寶可夢珍珠／鑽石》免費音效 下載入口在這裡

萬波「金萱珍波粉」新品「限時22元」開喝！半杯珍珠、波霸與粉粿一次滿足快衝

相關新聞

大盤點！網壇四巨頭（Big 4）與他們的腕表大閱兵！

江山代有人才出，日前網球好手Daniil Medvedev甫登上ATP的職業男子網球排名世界第一，除了成為ATP排名榜歷...

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是...

韓國綜藝節目靈魂人物神妙漢 陪你好好吃飯

長相獵奇、可愛療癒的模樣深受觀眾喜愛，神妙漢、奇妙漢、美妙漢、斯達拉各個角色擁有獨特鮮明個性，身為該綜藝節目的靈魂人物，黃黃的身影時常出現在節目中，與節目出演者們進行有趣的互動！由韓國CJENM官方授權，台灣獨家設計限定版「神妙漢食堂碗盤組」，總共有「神妙漢大廚」及「神妙漢野餐」兩種款式，可愛角色躍身碗盤上，陪伴台灣的粉絲一同在家中料理、吃飯，一起好好吃飯，好好過生活！

家樂福泡麵大賞 奢華系、蔬食系、韓國系破400款享優惠

看準小家庭、單身族的「輕自煮」生活型態，且近年「泡麵」已不是克難的象徵，可常溫保存、獨立包裝的特性，反而成為方便料理神隊...

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽...

麗晶精品推SPRING春漾購物節 3月9日開跑兩周限定

隨著疫情趨緩，國內休閒、消費的景氣也逐漸回暖。麗晶精品看準春日商機，集結上百款珠寶、時裝、美饌與頂級伴手禮，將推出「SP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。