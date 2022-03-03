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7-ELEVEN超狂！一次推出雙集點、雙預購活動

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN全店集點首次祭出加碼抽百萬超跑，登錄發票抽358萬瑪莎拉蒂。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點首次祭出加碼抽百萬超跑，登錄發票抽358萬瑪莎拉蒂。圖／7-ELEVEN提供

大家的荷包小心了！7-ELEVEN全店自3月9日起，首次攜手迪士尼經典「愛麗絲夢遊仙境」推出女人節精品集點送/門市快閃購活動，以愛麗絲以及妙妙貓2大經典角色為主，推出皮革化妝箱、三折鏡等10款夢幻周邊，同步推出COACH / LANVIN香水禮盒，讓女孩們在這個專屬女性的節日，感受滿滿夢幻氛圍。另外，超跑迷最期待的「經典八大賽車超跑模型集點送/門市快閃購活動」，也將於3月10日開跑，購買超跑模型車組還可參加抽獎，將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家。

愛麗絲夢遊仙境系列自3月9日下午15點起至3月10日止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購10款愛麗絲夢遊仙境系列限量美妝周邊，以氣質白及魔幻紫2大色系，首推「皮革化妝箱」，搭配「皮革三折鏡」、「美妝刷具7件組」、「皮革面紙套」，立刻讓房間裡的化妝角落夢幻升級。另外，2款童趣風格的「時尚托特手提袋」，也非常值得入手。

另外，7-ELEVEN也兼顧了男性消費者的需求，於3月10日推出「經典八大賽車超跑模型集點送/門市快閃購活動」，集結義大利藍寶堅尼、英國賓利、德國BMW、美國福特、德國奧迪、義大利瑪莎拉蒂、英國麥拉倫、德國賓士等8大經典賽車，推出限量共2萬組分為A、B組的「限量1:43經典模型車組合」，還有同步推出瑪莎拉蒂超跑精品集點送，包括20吋鋁合金登機箱、時尚旅行袋以及27吋折疊傘等限量時尚旅行精品週邊。為了讓超跑迷能快速蒐集，7-ELEVEN自3月10日下午15點起至3月11日止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，購買後上網登錄發票還可參加抽獎活動，將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家。

7-ELEVEN這次超狂，同步還有「櫻桃小丸子」以及「咒術迴戰」2大動漫全新肖像商品預購，自3月9日起限量推出，其中療癒感十足的櫻桃小丸子系列，推出大人小孩都超實用的鑰匙圈、杯墊、冰/熱水袋、計算機及真空壓縮袋；而超熱血的咒術迴戰，則推出萬用筆袋、束口袋、手提包、還有雙層隔熱設計的環保隨行杯等外出用品，粉絲們可得把握機會一次蒐集。

超夢幻「美妝刷具7件組」附卡通質感收納鐵盒，7款刷具一次擁有。圖／7-ELEVEN提供
超夢幻「美妝刷具7件組」附卡通質感收納鐵盒，7款刷具一次擁有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日起推出櫻桃小丸子週邊預購，趣味可愛的立體大頭造型杯墊，天然素材製成防潮調節濕氣，超強吸水力保持杯底時刻乾爽。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日起推出櫻桃小丸子週邊預購，趣味可愛的立體大頭造型杯墊，天然素材製成防潮調節濕氣，超強吸水力保持杯底時刻乾爽。圖／7-ELEVEN提供
首登場！7-ELEVEN推「愛麗絲夢遊仙境系列精品集點送/門市快閃購」活動。圖／7-ELEVEN提供
首登場！7-ELEVEN推「愛麗絲夢遊仙境系列精品集點送/門市快閃購」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日起推出咒術迴戰限量週邊，6款杯子顏色搭配角色雙面圖案，搶眼又吸睛，鐵粉必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日起推出咒術迴戰限量週邊，6款杯子顏色搭配角色雙面圖案，搶眼又吸睛，鐵粉必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點同步推出瑪莎拉蒂超跑精品集點送，包括20吋鋁合金登機箱、時尚旅行袋以及27吋折疊傘等限量時尚旅行精品週邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點同步推出瑪莎拉蒂超跑精品集點送，包括20吋鋁合金登機箱、時尚旅行袋以及27吋折疊傘等限量時尚旅行精品週邊。圖／7-ELEVEN提供
愛麗絲時尚托特手提袋袋身設計充滿濃濃童趣夢幻氛圍，一起墜入愛麗絲的奇幻夢境。圖／7-ELEVEN提供
愛麗絲時尚托特手提袋袋身設計充滿濃濃童趣夢幻氛圍，一起墜入愛麗絲的奇幻夢境。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店自3月9日起，首次攜手迪士尼經典「愛麗絲夢遊仙境」推出女人節精品集點送/門市快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店自3月9日起，首次攜手迪士尼經典「愛麗絲夢遊仙境」推出女人節精品集點送/門市快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供

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