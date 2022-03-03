7-ELEVEN超狂！一次推出雙集點、雙預購活動

大家的荷包小心了！7-ELEVEN全店自3月9日起，首次攜手迪士尼經典「愛麗絲夢遊仙境」推出女人節精品集點送/門市快閃購活動，以愛麗絲以及妙妙貓2大經典角色為主，推出皮革化妝箱、三折鏡等10款夢幻周邊，同步推出COACH / LANVIN香水禮盒，讓女孩們在這個專屬女性的節日，感受滿滿夢幻氛圍。另外，超跑迷最期待的「經典八大賽車超跑模型集點送/門市快閃購活動」，也將於3月10日開跑，購買超跑模型車組還可參加抽獎，將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家。

愛麗絲夢遊仙境系列自3月9日下午15點起至3月10日止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購10款愛麗絲夢遊仙境系列限量美妝周邊，以氣質白及魔幻紫2大色系，首推「皮革化妝箱」，搭配「皮革三折鏡」、「美妝刷具7件組」、「皮革面紙套」，立刻讓房間裡的化妝角落夢幻升級。另外，2款童趣風格的「時尚托特手提袋」，也非常值得入手。

另外，7-ELEVEN也兼顧了男性消費者的需求，於3月10日推出「經典八大賽車超跑模型集點送/門市快閃購活動」，集結義大利藍寶堅尼、英國賓利、德國BMW、美國福特、德國奧迪、義大利瑪莎拉蒂、英國麥拉倫、德國賓士等8大經典賽車，推出限量共2萬組分為A、B組的「限量1:43經典模型車組合」，還有同步推出瑪莎拉蒂超跑精品集點送，包括20吋鋁合金登機箱、時尚旅行袋以及27吋折疊傘等限量時尚旅行精品週邊。為了讓超跑迷能快速蒐集，7-ELEVEN自3月10日下午15點起至3月11日止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，購買後上網登錄發票還可參加抽獎活動，將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家。