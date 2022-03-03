全台大停電！新光三越、遠百、SOGO、漢神這些據點延後開店

座落在土庫里老屋林立的巷弄中，「土庫拾趣」是一間由老宅透天一樓改建而成的日式器皿雜貨專賣店，土庫一詞過去是指存放稻穀的倉庫，在這裡，是一間陳列了各式風格器皿與質感餐具的小屋，希望客人來拾趣的同時，也拾起生活的美好與值得被細細品嚐的小食光。

2022-03-03 10:26