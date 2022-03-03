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全台大停電！新光三越、遠百、SOGO、漢神這些據點延後開店

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越在台南、高雄的據點受停電影響延後開店。記者江佩君／攝影
新光三越在台南、高雄的據點受停電影響延後開店。記者江佩君／攝影

今早全台北中南多區域發生大停電，由於電力尚未恢復，包括新光三越、遠百、SOGO、漢神多家百貨也因此受影響延遲開店。

新光三越指出，今日受停電影響延後開店的分店包括台南兩家分店及高雄兩家分店與SKM Park，實際營業時間將依各地復電情形另行公告。

遠東百貨表示，未正常供電前暫不開放營業的店別有：遠百信義A13、遠企購物中心、台南大遠百、高雄大遠百。

SOGO指出，高雄店在台電未復電前，暫時不營業。

漢神百貨指出，目前高雄兩店尚未復電，待電力恢復後即可營業。

環球購物中心指出，早上統計有桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市停電，但全館未營業前只有部分早餐櫃位受到影響，目前桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市都已在陸續恢復電力中，A9及屏東市將會於11點準時營業。

遠東百貨表示，未正常供電前暫不開放營業的店別有台南大遠百、高雄大遠百。圖／遠百提供
遠東百貨表示，未正常供電前暫不開放營業的店別有台南大遠百、高雄大遠百。圖／遠百提供
漢神百貨、漢神巨蛋在未正常供電前暫不開放營業。本報資料照
漢神百貨、漢神巨蛋在未正常供電前暫不開放營業。本報資料照

停電

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