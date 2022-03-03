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法國人做的「米酒」喝過嗎？ 樂桂樹米製酒正式登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
法國酒莊樂桂樹米製酒，使用整粒生米泡水浸軟後發酵來進行釀造，讓稻米香氣更加突出，酒體圓潤飽滿。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國酒莊樂桂樹米製酒，使用整粒生米泡水浸軟後發酵來進行釀造，讓稻米香氣更加突出，酒體圓潤飽滿。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

米酒是以稻米為主要製酒原料的酒，但法國人做的「米酒」，你喝過嗎？法國酒莊樂桂樹（Le Guishu）的米製酒，以產自法國南部卡馬格（Camargue）純天然、無污染的稻米為原料；不同於亞洲米酒將米粒磨碎後加以拋光，樂桂樹米製酒將整粒生米泡水浸軟後發酵，再來進行釀造，不僅讓稻米香氣更加突出，酒體也圓潤飽滿，獨創性十足。

樂桂樹是法國首間以稻米釀酒的酒莊，莊主Olivier Sublett出身於波爾多釀酒世家，擁有豐富的釀酒知識與實作經驗。Oliver Sublett的祖先在19世紀根瘤芽葡萄病害蔓延之際，積極參與葡萄藤園修復及改種計畫而獲得農業功績勳章。當年只有5歲的Oliver，自小就與父母在莊園內工作，這啟發他的深厚釀酒底蘊與創意。

擁有數千年歷史的中國米酒與日本清酒，過去普遍被認為是亞洲地區的產物，Oliver以中國傳統黃酒作為靈感，再融入傳統法國人的釀酒巧思進行釀造，造就出跳脫黃酒、清酒與葡萄酒的獨特米製酒，證明法國人也能以「米」創造佳作。

法國的稻米種植數量甚少，但卻擁有悠久的歷史，Olivier認為穀物的外層也含有豐富的味道。因此樂桂樹米製酒和亞洲米酒最大的差異在於，米粒並非像在亞洲那樣先磨碎後再拋光，而是用整粒生米泡水浸軟後發酵來進行釀造，造就出獨樹一格的法式風味。

樂桂樹（Le Guishu）品牌名稱來自於法國普羅旺斯方言「Lou Guichou」，指的是「小橄欖樹」，酒標上使用法國畫家Tom Garcia繪畫的中國墨水畫，增添中西合璧藝術感。

藍色瓶身的法國樂桂樹米製酒2017，用100% Gagero法國稻米釀造而成，濃郁香純的純米香中，夾雜著清新的梨子香氣伴隨誘人荔枝氣息，讓整體嗅覺體驗更多的豐富層次感。入喉之後，馬上能感受果香味濃郁十足，清新優雅且不失強勁可口，異國水果調性則在尾韻緩緩而來，舉凡各式風味料理，無論甜點、鹹食，甚至生火腿與各式起司拼盤的組合都相當合拍。

褐色瓶身的法國樂桂樹米製酒2019，則是以黑米、紅米、白米釀造，酒液呈現琥珀色澤，充滿蜜餞香甜氣息，同時帶著些微清爽香甜的蜂蜜氣味，頗適合做為開胃酒，與藍紋起司、略苦的巧克力搭配都非常合適，另外與鴨肝、鴨肉料理，或是四川辛辣火鍋的搭配也毫不違和。

綠色瓶身的法國樂桂樹米白酒2017，使用80%稻米、與20%來自Armagnac的Colombard葡萄釀製而成，酸度柔和帶有濃郁的荔枝、玫瑰香氣，酒體細膩精緻，尾調帶有一絲甘味，舉凡煙燻鮭魚、生蠔、海鮮料理，以及壽司、生魚片，只要是不辣口食物都和此酒款相當搭配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國樂桂樹米製酒 2019，建議售價1500元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國樂桂樹米製酒 2019，建議售價1500元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國樂桂樹米白酒2017，建議售價1200元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國樂桂樹米白酒2017，建議售價1200元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國樂桂樹米製酒2017，建議售價1350元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國樂桂樹米製酒2017，建議售價1350元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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