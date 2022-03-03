限量20組！燦坤明開賣PS5搭《跑車浪漫旅 7》套裝組合

眾多粉絲殷殷期盼的PlayStaion遊戲大作《跑車浪漫旅》系列新作《跑車浪漫旅 7》（Gran Turismo 7），將在3月4日強勢回歸！品牌除了在3月4日至3月6日一連3天於「香堤大道廣場」舉辦上市慶祝體驗活動，燦坤也宣布推出於開賣當天早上11點推出限量PS5搭配遊戲、方向盤配件豪華全配套餐，想要化身賽車手體驗狂飆賽道的速度感，手刀前往排隊買起來！

上市超過1年至今依舊一機難求的PS5主機，燦坤這次特別搭配《跑車浪漫旅 7》上市推出限量套餐，3月4日11:00在燦坤內湖旗旗艦店開賣現貨PlayStation 5光碟版主機＋THRUSTMASTER TR 300RS方向盤＋《跑車浪漫旅 7》遊戲片，會員促銷價33,470元，限量15名；另外還有PlayStation 5光碟版主機＋THRUSTMASTER T-GT II方向盤＋《跑車浪漫旅 7》遊戲片，會員促銷價43,950元，限量5名。而PS5、PS4版本的實體遊戲片也將在全台門市同步開賣。