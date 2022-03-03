限量20組！燦坤明開賣PS5搭《跑車浪漫旅 7》套裝組合
眾多粉絲殷殷期盼的PlayStaion遊戲大作《跑車浪漫旅》系列新作《跑車浪漫旅 7》（Gran Turismo 7），將在3月4日強勢回歸！品牌除了在3月4日至3月6日一連3天於「香堤大道廣場」舉辦上市慶祝體驗活動，燦坤也宣布推出於開賣當天早上11點推出限量PS5搭配遊戲、方向盤配件豪華全配套餐，想要化身賽車手體驗狂飆賽道的速度感，手刀前往排隊買起來！
上市超過1年至今依舊一機難求的PS5主機，燦坤這次特別搭配《跑車浪漫旅 7》上市推出限量套餐，3月4日11:00在燦坤內湖旗旗艦店開賣現貨PlayStation 5光碟版主機＋THRUSTMASTER TR 300RS方向盤＋《跑車浪漫旅 7》遊戲片，會員促銷價33,470元，限量15名；另外還有PlayStation 5光碟版主機＋THRUSTMASTER T-GT II方向盤＋《跑車浪漫旅 7》遊戲片，會員促銷價43,950元，限量5名。而PS5、PS4版本的實體遊戲片也將在全台門市同步開賣。
而台灣索尼互動娛樂（SIET）也宣布，於3月4日至3月6日一連3天在信義區香堤大道廣場舉辦《跑車浪漫旅 7》上市慶祝體驗活動。現場備有多組競速機台供免費體驗，只要試玩並完成指定賽道任務，即可獲得活動限定的參加獎「《跑車浪漫旅》咖啡午茶組」。現場也開放玩家報名挑戰「單圈計時賽」，在活動期間內取得前3名成績的挑戰者，將可獲得「THRUSTMASTER方向盤」等大獎；而在週末2天也分別邀請知名實況主「6tan」和「解婕翎」來場擔任「實況主競速挑戰」關主與玩家同樂，玩家朋友贏得比賽就能帶走「《跑車浪漫旅 7》特製T恤」，不論報名單圈計時賽或實況主競速挑戰皆有精美參加禮。此外，在活動現場拍照並完成上傳社交平台的任務，還有機會抽中PlayStation官方周邊等豐富獎項。
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