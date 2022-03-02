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芋頭、藍莓千層回來了 Lady M「洋甘菊慕斯塔」新登場
春天降臨大地，「Lady M」本季也新推出「洋甘菊慕斯塔」，藉由洋甘菊與柑橘、佛手柑等元素組合，迎來春日花果的芬芳。另外隨著草莓季告一段落，Lady M也將「藍莓起司千層」、「芋頭千層蛋糕」回歸，讓粉絲們可以享受酸甜藍莓、醇厚芋頭的滋味。
自3月登場的「洋甘菊慕斯塔」，底層以酥脆塔皮包裹鬆軟的海綿蛋糕，其間抹入柚子甘納許，並且搭配上洋甘菊慕斯，還有以手工熬煮柑橘果醬、佛手柑慕斯分別製成酸冽清新的內餡，讓高雅的柚香襯托出花果的酸甜滋味。頂層則使用糖漬柑橘和精緻的花卉巧克力點綴，更添盎然春意。「洋甘菊慕斯塔」9吋2,700元、切片270元，現已於於台北旗艦店、台中新光店及遠百信義店同步開始販售；4 月起可前往台北晶華店、遠百竹北店購買。
揮別草莓季後，Lady M的藍莓起司千層、芋頭千層蛋糕也正式回歸。「藍莓起司千層」使用手熬莓果果醬，搭配上濃郁的Cream Cheese，洋溢著奶香與果香，9吋2,800元，切片280元。「芋頭千層蛋糕」則是有著在地芋頭的原色原味，芋頭鮮奶油不甜不膩，還具有實在的芋頭顆粒口感，9吋2,900元，切片290元。
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