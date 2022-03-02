2022 WW表展預覽／愛馬仕絕美夕陽登場 竟是半導體晶圓技術

今年最盛大的實體暨數位表展 – 日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW） – 即將於3月底展開，參展品牌陸續曝光少量新作讓粉絲「嚐鮮」。愛馬仕（Hermes）今發表首款Pre-WW22的表，以台灣最傲視全球的半導體產業晶圓技術，採用矽晶圓製程來為年度限定的Cape Cod crepuscule夕陽餘暉腕表打造表盤，是鐘表產業第一次以這樣的製程來創作表盤。

矽晶圓因其半導體特性而被運用於微電子領域，然而，根據製作過程中沉積的材料量，晶圓顏色會產生無限、微妙的獨特色調變化，也是愛馬仕之所以選擇矽晶圓製作表盤。表盤圖案則選定由平面設計師Thanh-Phong Lê創作的詩意作品「夕陽餘暉 (Crépuscule)」。這一高科技的製程全由位於納沙泰爾（Neuchâtel）的瑞士電子暨微技術中心（Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique，簡稱CSEM）專業工程師執行，雙方自2018年開始就為此表展開合作。