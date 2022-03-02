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2022 WW表展預覽／愛馬仕絕美夕陽登場 竟是半導體晶圓技術

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Cape Cod crepuscule夕陽餘暉精鋼腕表，16萬5,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod crepuscule夕陽餘暉精鋼腕表，16萬5,500元。圖／愛馬仕提供

今年最盛大的實體暨數位表展 – 日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW） – 即將於3月底展開，參展品牌陸續曝光少量新作讓粉絲「嚐鮮」。愛馬仕（Hermes）今發表首款Pre-WW22的表，以台灣最傲視全球的半導體產業晶圓技術，採用矽晶圓製程來為年度限定的Cape Cod crepuscule夕陽餘暉腕表打造表盤，是鐘表產業第一次以這樣的製程來創作表盤。

矽晶圓因其半導體特性而被運用於微電子領域，然而，根據製作過程中沉積的材料量，晶圓顏色會產生無限、微妙的獨特色調變化，也是愛馬仕之所以選擇矽晶圓製作表盤。表盤圖案則選定由平面設計師Thanh-Phong Lê創作的詩意作品「夕陽餘暉 (Crépuscule)」。這一高科技的製程全由位於納沙泰爾（Neuchâtel）的瑞士電子暨微技術中心（Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique，簡稱CSEM）專業工程師執行，雙方自2018年開始就為此表展開合作。

Cape Cod crépuscule「夕陽餘暉」 腕表的表盤由一片0.5毫米厚的晶圓製成，該板材以極高的精密度沉積覆蓋一層僅72奈米厚的氮化矽薄膜，讓外觀呈現濃郁的藍色。緊接著進入光刻步驟：晶圓被曝露在藍光下以形成所需圖案，過程中必須穿插幾次的清洗，以在鍍金階段之前除去所有多餘的光阻材料。最後，從晶圓板上精確切割下適合Cape Cod腕表的尺寸。點綴著黃金的藍色表盤，體現了創意和精密的奈米技術。

晶圓板製作過程。圖／愛馬仕提供
晶圓板製作過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod crepuscule夕陽餘暉精鋼腕表，16萬5,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod crepuscule夕陽餘暉精鋼腕表，16萬5,500元。圖／愛馬仕提供

腕表 半導體 愛馬仕

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