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可以試飲了 金車噶瑪蘭酒廠即日起開放試飲與專人導覽
因應政府放寬新冠疫情防疫政策，台灣首座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠——金車噶瑪蘭威士忌酒廠宣布，即日起重新開放「試飲區免費品評」，並恢復「專人導覽服務」。20人以上團體若有導覽需求，建議透過酒廠官網預約系統，事先進行預約。
金車噶瑪蘭威士忌酒廠全年無休，除了除夕當天只開放至下午三點以外，其餘日期的開放時間均為上午九點至下午六點，不需門票，採免費參觀。每日專人導覽時段為上午十點、十一點，以及下午一點、兩點、三點、四點，以定時定點集合式導覽進行。
不過3月7日適逢酒廠進行年度電力保養，「威士忌蒸餾一廠」暫停開放一天，酒廠導覽活動亦暫停；「會議中心」、「酒堡」及戶外區域，則維持正常開放。
金車噶瑪蘭威士忌酒廠於2005年正式建廠，2008年推出臺灣首支自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」；歷經2016年擴廠，年產量躍升為1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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