Roger Dubuis白色陶瓷MCF腕表 讓黑夜白晝一樣美

複雜精密的科技，總能在物理、化學帶來實質或視覺的質變。受到太空火箭啟發，瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）研發出兼具輕盈、堅固特性的MCF材質，並應用於新款Excalibur Monobalancier鏤空單擺輪腕表，純白、高科技，風格洗鍊。

所謂的MCF是採用99.95%的二氧化矽以及片狀模（Sheet Molding Compound）工藝製造，其特點為較陶瓷輕2.5倍、並擁有堅固結實的特性。而Roger Dubuis更在材質中加入顏料，以使得顏色更為純白。

使用MCF為表殼的Excalubr Monobalancier鏤空單擺輪腕表使用了RD820SQ鏤空自動上鏈機芯，機芯具備提供60小時的動力儲存，同時全鏤空的機芯，完全捨棄了夾板、橋板，讓機芯除了時間顯示功能，更宛如一件科技、前衛的裝置藝術。值得一提的是：表圈內側、分鐘刻度並使用了夜光塗料，讓表款的黑夜跟白晝一樣美，可在夜間或低光源時刻閱讀時間。腕表並具備日內瓦印記，全球限量88只，訂價則為220萬元。