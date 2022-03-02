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CASETiFY進軍Andorid配件市場 首推三星S22系列防護殼

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Galaxy Z Flip3強悍防摔手機殼目前提供透明邊框選擇，並支援多樣的印花與客製化服務，且具無線充電功能。圖／CASETiFY提供
Galaxy Z Flip3強悍防摔手機殼目前提供透明邊框選擇，並支援多樣的印花與客製化服務，且具無線充電功能。圖／CASETiFY提供

Samsung Galaxy S22系列今日開放早鳥取貨，搶先入手的星粉們肯定會為心愛的新手機入手最全面的防護配件。以蘋果周邊配件知名的品牌CASETiFY近期宣布進軍Android手機配件市場，推出一系列兼具設計感與防摔能力的防護配件，首波亮相支援Samsung Galaxy Z Flip3與S22系列機型的防摔系列手機殼系列，不僅提供多樣的印花與專屬客製化設計，更採用65%回收物料及植物性原料製成，為環保永續盡一份心力，即日起可於官網訂購。

摺疊機用戶要買到適合的防護殼一直是很大的苦惱，CASETiFY首波即推出Samsung Galaxy Z Flip3強悍防摔手機殼，採用獨家「qìtech 2.0」專利防震物料，能有效吸收手機摔落時所受95%的衝擊力，並且通過約1.5公尺的防摔測試，讓手機殼保有輕薄時尚的外觀兼具絕佳的防摔能力，還具備獨家抗菌塗層DEFENSiFY，可有效消除99%手機殼上細菌。目前提供透明邊框選擇，並支援多樣的印花與客製化服務，以及無線充電功能。

另外，最新上市的Samsung Galaxy S22系列強悍防摔手機殼與強悍防摔再造手機殼也搶先登場，同樣採用升級版「qìtech 2.0」專利防震物料，除了擁有高達約2公尺的防摔能力，也兼容無線充電的功能，並具備DEFENSiFY抗菌塗層。其中，Galaxy S22系列強悍防摔再造手機殼特別採用由RECASETiFY回收計劃的舊手機殼，混合其他可回收物料再造而成，大幅降低20%碳足跡排放量，並提供多種邊框色彩以及多樣印花與客製化設計供用戶自由搭配選購。

CASETiFY表示，將持續新增更多樣化的Galaxy Z Flip3與S22系列手機殼款式選擇，另外也預告，將在近期內推出Google Pixel 6與Pixel 6 Pro系列強悍防摔手機殼。

CASETiFY全新Galaxy S22系列強悍防摔手機殼、強悍防摔再造手機殼皆提供多樣邊框色彩，以及印花與客製化設計可自行搭配。圖／CASETiFY提供
CASETiFY全新Galaxy S22系列強悍防摔手機殼、強悍防摔再造手機殼皆提供多樣邊框色彩，以及印花與客製化設計可自行搭配。圖／CASETiFY提供
CASETiFY拓展Android手機產品線，推出全新Samsung Galaxy S22系列強悍防摔再造手機殼與強悍防摔手機殼。圖／CASETiFY提供
CASETiFY拓展Android手機產品線，推出全新Samsung Galaxy S22系列強悍防摔再造手機殼與強悍防摔手機殼。圖／CASETiFY提供
CASETiFY全新Samsung Galaxy Z Flip 3強悍防摔手機殼系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY全新Samsung Galaxy Z Flip 3強悍防摔手機殼系列。圖／CASETiFY提供

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