Jisoo飛巴黎看點綴未來感「充氣護具」的Dior女裝秀 蕾哈娜鏤空刺繡成最性感孕婦

在義大利女性藝術家Mariella Bettineschi所打造的超大型The Next Era藝術裝置中，即是Dior發表2022秋冬女裝的場地，83套全新服裝與配件中，以D-Air實驗室重塑的護具單品，成了超可愛、又具未來感的點綴，品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、BLACKPINK Jisoo都飛往巴黎觀賞大秀，還有近期喜歡裸肚秀寶寶的蕾哈娜，不意外穿了性感刺繡鏤空裙現身，成為場上焦點。

在女性肖像畫佈滿牆面的The Next Era藝術場景中，開場服裝是D-Air實驗室開發的創新技術結合女裝總監Maria Grazia Chiuri對於Bar Jacket的解讀，打造了一套佈滿發光線條的連身衣，宛如人體靜脈、動脈的錯綜交織，實際上也具有維持身體恆溫的功能；魚貫登場的小型肩部充氣護具，則是本季女裝最可愛的細節，從保護人體的功能轉為女裝的創新視野，在品牌官方IG發布的影片可以觀賞充氣過程。而Dior的經典包鞋也以刺繡、科技面料展現全新樣貌，和螢光色的手套都散發重機騎士的陽剛、率性。