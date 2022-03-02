聽新聞
test
0:00 / 0:00
Jisoo飛巴黎看點綴未來感「充氣護具」的Dior女裝秀 蕾哈娜鏤空刺繡成最性感孕婦
在義大利女性藝術家Mariella Bettineschi所打造的超大型The Next Era藝術裝置中，即是Dior發表2022秋冬女裝的場地，83套全新服裝與配件中，以D-Air實驗室重塑的護具單品，成了超可愛、又具未來感的點綴，品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、BLACKPINK Jisoo都飛往巴黎觀賞大秀，還有近期喜歡裸肚秀寶寶的蕾哈娜，不意外穿了性感刺繡鏤空裙現身，成為場上焦點。
在女性肖像畫佈滿牆面的The Next Era藝術場景中，開場服裝是D-Air實驗室開發的創新技術結合女裝總監Maria Grazia Chiuri對於Bar Jacket的解讀，打造了一套佈滿發光線條的連身衣，宛如人體靜脈、動脈的錯綜交織，實際上也具有維持身體恆溫的功能；魚貫登場的小型肩部充氣護具，則是本季女裝最可愛的細節，從保護人體的功能轉為女裝的創新視野，在品牌官方IG發布的影片可以觀賞充氣過程。而Dior的經典包鞋也以刺繡、科技面料展現全新樣貌，和螢光色的手套都散發重機騎士的陽剛、率性。
此外，貫穿全系列的孔眼可調整繫帶緊身馬甲、多口袋腰帶，則成為腰封的全新輪廓。秋冬系列女裝以表現時尚的複雜性為主，沿用男裝布料的裙子有著長、短、縐褶等多樣版型，五〇年代迪奧先生在冬季花園拍攝的肖像，背景牆面上古典的裝飾花紋，則轉化為裙裝、斗篷的印花，呈現金、紅色系的貴氣飽滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言