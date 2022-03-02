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Jisoo飛巴黎看點綴未來感「充氣護具」的Dior女裝秀 蕾哈娜鏤空刺繡成最性感孕婦

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Jisoo（左）、蕾哈娜（右）出席Dior發表，秋冬女裝以D-Air實驗室開發的創新技術系列帶來細節表現。圖／Dior提供
Jisoo（左）、蕾哈娜（右）出席Dior發表，秋冬女裝以D-Air實驗室開發的創新技術系列帶來細節表現。圖／Dior提供

義大利女性藝術家Mariella Bettineschi所打造的超大型The Next Era藝術裝置中，即是Dior發表2022秋冬女裝的場地，83套全新服裝與配件中，以D-Air實驗室重塑的護具單品，成了超可愛、又具未來感的點綴，品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、BLACKPINK Jisoo都飛往巴黎觀賞大秀，還有近期喜歡裸肚秀寶寶的蕾哈娜，不意外穿了性感刺繡鏤空裙現身，成為場上焦點。

在女性肖像畫佈滿牆面的The Next Era藝術場景中，開場服裝是D-Air實驗室開發的創新技術結合女裝總監Maria Grazia Chiuri對於Bar Jacket的解讀，打造了一套佈滿發光線條的連身衣，宛如人體靜脈、動脈的錯綜交織，實際上也具有維持身體恆溫的功能；魚貫登場的小型肩部充氣護具，則是本季女裝最可愛的細節，從保護人體的功能轉為女裝的創新視野，在品牌官方IG發布的影片可以觀賞充氣過程。而Dior的經典包鞋也以刺繡、科技面料展現全新樣貌，和螢光色的手套都散發重機騎士的陽剛、率性。

此外，貫穿全系列的孔眼可調整繫帶緊身馬甲、多口袋腰帶，則成為腰封的全新輪廓。秋冬系列女裝以表現時尚的複雜性為主，沿用男裝布料的裙子有著長、短、縐褶等多樣版型，五〇年代迪奧先生在冬季花園拍攝的肖像，背景牆面上古典的裝飾花紋，則轉化為裙裝、斗篷的印花，呈現金、紅色系的貴氣飽滿。

經典包鞋以全新樣貌登場，刺繡結合科技布料表現足踝細節的女人味。圖／Dior提供
經典包鞋以全新樣貌登場，刺繡結合科技布料表現足踝細節的女人味。圖／Dior提供
刺繡布料結合馬甲，柔美浪漫中有著衝突對比的氛圍。圖／Dior提供
刺繡布料結合馬甲，柔美浪漫中有著衝突對比的氛圍。圖／Dior提供
品牌代言人韓團BLACKPINK的Jisoo也飛往巴黎觀賞大秀。圖／Dior提供
品牌代言人韓團BLACKPINK的Jisoo也飛往巴黎觀賞大秀。圖／Dior提供
品牌代言人韓團BLACKPINK的Jisoo也飛往巴黎觀賞大秀。圖／Dior提供
品牌代言人韓團BLACKPINK的Jisoo也飛往巴黎觀賞大秀。圖／Dior提供
義大利網紅Chiara Ferragni出席2022秋冬女裝發表。圖／Dior提供
義大利網紅Chiara Ferragni出席2022秋冬女裝發表。圖／Dior提供
五〇年代迪奧先生在冬季花園拍攝的照片中，背景的牆壁裝飾花紋成了裙子的印花設計。圖／Dior提供
五〇年代迪奧先生在冬季花園拍攝的照片中，背景的牆壁裝飾花紋成了裙子的印花設計。圖／Dior提供
運用D-Air實驗室的創新技術所打造的發光線條連身衣，具有著維持身體恆溫的功能。圖／Dior提供
運用D-Air實驗室的創新技術所打造的發光線條連身衣，具有著維持身體恆溫的功能。圖／Dior提供
藝術家Mariella Bettineschi為2022秋冬女裝秀場打造的空間場景，稱之為「The Next Era」大型裝置藝術。圖／Dior提供
藝術家Mariella Bettineschi為2022秋冬女裝秀場打造的空間場景，稱之為「The Next Era」大型裝置藝術。圖／Dior提供
D-Air系列護具是2022秋季Dior女裝亮眼的小配件。圖／Dior提供
D-Air系列護具是2022秋季Dior女裝亮眼的小配件。圖／Dior提供
迪奧冬季花園的相關歷史，成了鋪棉斗篷的印花靈感。圖／Dior提供
迪奧冬季花園的相關歷史，成了鋪棉斗篷的印花靈感。圖／Dior提供
紐約名媛Olivia Palermo也現身Dior 2022秋冬女裝發表。圖／Dior提供
紐約名媛Olivia Palermo也現身Dior 2022秋冬女裝發表。圖／Dior提供
經典Bar Jacket在本季以細緻格紋凸顯更為現代的輪廓。圖／Dior提供
經典Bar Jacket在本季以細緻格紋凸顯更為現代的輪廓。圖／Dior提供
品牌代言人安雅泰勒喬伊出席Dior於巴黎杜樂麗花園廣場發表的2022秋冬女裝系列。圖／Dior提供
品牌代言人安雅泰勒喬伊出席Dior於巴黎杜樂麗花園廣場發表的2022秋冬女裝系列。圖／Dior提供

品牌 義大利 Dior 蕾哈娜 孕婦 BLACKPINK 網紅 巴黎

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