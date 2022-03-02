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麥卡倫迄今最高年份The Reach 81年 台灣分配到幾瓶？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫現任釀酒大師，同時也是麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫現任釀酒大師，同時也是麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌是人類過去歷史的淬鍊，是凝結時代意義的藝術，更是新時代的創作者與時俱進的非凡工藝。The Reach 81年是麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌，僅取自單一雪莉橡木桶。它的存在訴說著麥卡倫自1824年創立以來，跨越時間、空間與知識並賦予獨一無二的歷史意義，單瓶建議售價新台幣350萬元。據了解，台灣市場只分配到「個位數」，但究竟分配到幾瓶？台灣愛丁頓表示無法對外公告。

The Reach 81年釀造於世界動蕩的二次世界大戰期間，1940年The Reach成為麥卡倫史上首次被迫休業前，最後一批裝桶靜置的威士忌。經過81年的靜謐陳釀，麥卡倫現任釀酒大師，同時也是麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell，決定此時將The Reach呈現給世人。

麥卡倫更邀請到著名倫敦攝影師Nadav Kander，前《紐約時報雜誌》藝術總監，與其藝術總監Matt Willey密切合作，拍攝影片訴說麥卡倫的傳統以及The Reach 走過的時代軌跡，原創配樂由蘇格蘭樂團魔怪（Mogwai）譜寫並錄製。

麥卡倫The Reach 81年以深赭酒色率先暗示其出奇繁複的層次，層層綻放的香氣由黑巧克力、甜肉桂、芳香煙燻泥炭氣息帶出糖蜜太妃、糖薑和焦化鳳梨風味，尾韻持續繚繞極致濃郁的香甜煙燻氣息。

Kirsteen Campbell表示：「推出 The Reach是我職業生涯的亮點之一，其風味特性囊括了麥卡倫的精神以及跨時代的軌跡，在這時刻決定讓The Reach的展現於世人面前，是對巨大逆境中堅持在各個時代中堅守麥卡倫精神的人致敬，而這份巨作更是集結了眾人之力才得以促成，我非常榮幸能見證The Reach甦醒的時刻。」

麥卡倫The Reach 81年盛裝在一個精緻優雅的人工口吹熱鑄玻璃瓶中，並由雕塑家 Saskia Robinson打造的三隻銅鑄的手托持著，分別來自於描繪麥卡倫遺緒歷史的人物，一隻手代表 1940 年的酒廠工人，在80年前的艱辛時代開始孕育並造就了這珍稀佳釀；另一隻則代表前董事長 Allan Shiach，其祖父是The Reach於1940年填裝入桶時的酒廠負責人；第三隻手象徵現今麥卡倫的釀酒大師 Kirsteen Campbell，她在選桶過程中以自身的專業，拍板決定公開與世界分享這款珍稀威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫釀酒廠工人。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫釀酒廠工人。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫The Reach 81年單瓶建議售價新台幣350萬元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫The Reach 81年單瓶建議售價新台幣350萬元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雕刻家Saskia Robinson。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雕刻家Saskia Robinson。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫The Reach 81年盛裝在精緻優雅的人工口吹熱鑄玻璃瓶中，由雕塑家 Saskia Robinson打造的三隻銅鑄的手托持著。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫The Reach 81年盛裝在精緻優雅的人工口吹熱鑄玻璃瓶中，由雕塑家 Saskia Robinson打造的三隻銅鑄的手托持著。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫前董事長Allan Shiach。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫前董事長Allan Shiach。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紐約時報

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