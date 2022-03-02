麥卡倫迄今最高年份The Reach 81年 台灣分配到幾瓶？

威士忌是人類過去歷史的淬鍊，是凝結時代意義的藝術，更是新時代的創作者與時俱進的非凡工藝。The Reach 81年是麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌，僅取自單一雪莉橡木桶。它的存在訴說著麥卡倫自1824年創立以來，跨越時間、空間與知識並賦予獨一無二的歷史意義，單瓶建議售價新台幣350萬元。據了解，台灣市場只分配到「個位數」，但究竟分配到幾瓶？台灣愛丁頓表示無法對外公告。

The Reach 81年釀造於世界動蕩的二次世界大戰期間，1940年The Reach成為麥卡倫史上首次被迫休業前，最後一批裝桶靜置的威士忌。經過81年的靜謐陳釀，麥卡倫現任釀酒大師，同時也是麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell，決定此時將The Reach呈現給世人。

麥卡倫更邀請到著名倫敦攝影師Nadav Kander，前《紐約時報雜誌》藝術總監，與其藝術總監Matt Willey密切合作，拍攝影片訴說麥卡倫的傳統以及The Reach 走過的時代軌跡，原創配樂由蘇格蘭樂團魔怪（Mogwai）譜寫並錄製。

麥卡倫The Reach 81年以深赭酒色率先暗示其出奇繁複的層次，層層綻放的香氣由黑巧克力、甜肉桂、芳香煙燻泥炭氣息帶出糖蜜太妃、糖薑和焦化鳳梨風味，尾韻持續繚繞極致濃郁的香甜煙燻氣息。

Kirsteen Campbell表示：「推出 The Reach是我職業生涯的亮點之一，其風味特性囊括了麥卡倫的精神以及跨時代的軌跡，在這時刻決定讓The Reach的展現於世人面前，是對巨大逆境中堅持在各個時代中堅守麥卡倫精神的人致敬，而這份巨作更是集結了眾人之力才得以促成，我非常榮幸能見證The Reach甦醒的時刻。」

麥卡倫The Reach 81年盛裝在一個精緻優雅的人工口吹熱鑄玻璃瓶中，並由雕塑家 Saskia Robinson打造的三隻銅鑄的手托持著，分別來自於描繪麥卡倫遺緒歷史的人物，一隻手代表 1940 年的酒廠工人，在80年前的艱辛時代開始孕育並造就了這珍稀佳釀；另一隻則代表前董事長 Allan Shiach，其祖父是The Reach於1940年填裝入桶時的酒廠負責人；第三隻手象徵現今麥卡倫的釀酒大師 Kirsteen Campbell，她在選桶過程中以自身的專業，拍板決定公開與世界分享這款珍稀威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康