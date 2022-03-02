愛的「表」白 白色情人節優雅女表 浪漫傳情

三月14日的白色情人節即將來到，如何向心愛的他（或她）告白？一只擁有純白視覺的時計，或將是傳達純真心意的絕佳見證。包含浪琴、帝舵、萬寶龍等瑞士高級鐘表品牌皆有著不同的白色視覺表款，透過鑽石、多變尺寸或實用功能，向情人勇敢示愛。

浪琴（Longines）旗下去年推出的DolceVita多情系列白色皮帶鑽表，以優雅、修長的長方形表殼搭配鑽石鑲嵌，並具備小秒針功能，據了解先前在情人節時也得到不錯的消費者回饋，加上古典的羅馬數字時標以及面盤的紋路打磨修飾，一如情人的心意，雋永、恆常不變；帝舵表（TUDOR）圓形的Clair de Rose（玫瑰）系列女表則有26、30、34毫米與六種設計，滿足不同女性對於美的認知。表款全數使用自動上鍊機芯，但可搭配精鋼鍊帶或皮帶，浪漫柔情或自信幹練？可以自行決定，其中30毫米款式則為92,000元。