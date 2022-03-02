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愛的「表」白 白色情人節優雅女表 浪漫傳情

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR Clair de Rose腕表，精鋼，時間顯示，價格店洽。圖 / 帝舵表提供
TUDOR Clair de Rose腕表，精鋼，時間顯示，價格店洽。圖 / 帝舵表提供

三月14日的白色情人節即將來到，如何向心愛的他（或她）告白？一只擁有純白視覺的時計，或將是傳達純真心意的絕佳見證。包含浪琴、帝舵、萬寶龍等瑞士高級鐘表品牌皆有著不同的白色視覺表款，透過鑽石、多變尺寸或實用功能，向情人勇敢示愛。

浪琴（Longines）旗下去年推出的DolceVita多情系列白色皮帶鑽表，以優雅、修長的長方形表殼搭配鑽石鑲嵌，並具備小秒針功能，據了解先前在情人節時也得到不錯的消費者回饋，加上古典的羅馬數字時標以及面盤的紋路打磨修飾，一如情人的心意，雋永、恆常不變；帝舵表（TUDOR）圓形的Clair de Rose（玫瑰）系列女表則有26、30、34毫米與六種設計，滿足不同女性對於美的認知。表款全數使用自動上鍊機芯，但可搭配精鋼鍊帶或皮帶，浪漫柔情或自信幹練？可以自行決定，其中30毫米款式則為92,000元。

最後萬寶龍（Montblanc）的寶曦系列全日曆腕表，則在銀白色面盤中作出變化：使用了玫瑰金的柳葉指針和鑽石時標，並具備日期、月份顯示，自動上鍊機芯並搭配全新藍色grené小牛皮表帶，而浪漫，就是每一天都配戴著對方的心意，表款訂價則為13萬4,900元。

共有26、30、34毫米三種尺寸與六種設計的帝舵Clair de Rose（玫瑰）系列女表，以古典傳情。圖 / 帝舵表提供（合成圖）
共有26、30、34毫米三種尺寸與六種設計的帝舵Clair de Rose（玫瑰）系列女表，以古典傳情。圖 / 帝舵表提供（合成圖）
除了線條修長，浪琴DolceVita多情系列女表更擁有婀娜曲線與精緻細節，因而受到不少女性消費者喜愛。圖 / 浪琴表提供（合成圖）
除了線條修長，浪琴DolceVita多情系列女表更擁有婀娜曲線與精緻細節，因而受到不少女性消費者喜愛。圖 / 浪琴表提供（合成圖）
浪琴（Longines）DolceVita多情系列白色皮帶鑽表，12萬1,300元。圖 / 浪琴表提供
浪琴（Longines）DolceVita多情系列白色皮帶鑽表，12萬1,300元。圖 / 浪琴表提供
萬寶龍（Montblanc）寶曦系列全日曆腕表，自動上鍊機芯、精鋼、36毫米、銀白色鐫刻雕紋面盤鑲嵌8顆鑽石總重約0.046克拉，13萬4,900元。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
萬寶龍（Montblanc）寶曦系列全日曆腕表，自動上鍊機芯、精鋼、36毫米、銀白色鐫刻雕紋面盤鑲嵌8顆鑽石總重約0.046克拉，13萬4,900元。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
萬寶龍（Montblanc）寶曦系列全日曆腕表，訂價13萬4,900元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）寶曦系列全日曆腕表，訂價13萬4,900元。圖 / 萬寶龍提供

鑽石 情人節 告白

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