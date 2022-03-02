影／醇厚香氣口感Q彈 草莓新品種「台農1號」年底上市

歷經十年育成，草莓新品種「台農1號」今天下午在農委會舉行記者會展示成果。

農業試驗所所長林學詩在記者會上表示，「台農1號」成熟期較「桃園1號」早、果實香氣強、口感軟Q適中、耐儲運，為風味極佳的品種，也是製作頂級果醬和精緻糕點的首選材料。農試所結合非農藥防治、健康種苗健診、菇類培植廢棄包再利用以及設施養液等技術，成功建立完整的草莓健康栽培體系，提供系統性的套裝技術，給農民一項新的選擇！

林學詩表示，臺灣草苺全年栽培面積約530公頃，但產值高達14億元，可謂是高經濟價值的作物。每到冬、春之際，各草莓產區除供應遊客採摘鮮果食用外，果實亦可加工製成果醬、糕點、甜品或酒類等，產品琳瑯滿目，深受消費者的喜愛。長期以來草莓栽培多以「桃園1號」(又稱「豐香」) 作為主力品種，但因氣候變遷問題日益嚴重，致災性暴雨和氣溫急遽變動等極端氣候衝擊，「豐香」品種逐年弱化且易受病蟲危害，而目前市面上常見的「香水」品種，植株強健、產量高但鮮食風味較淡，為了改善這些缺點，農業試驗所選取「香水」與「桃園1號」進行雜交授粉，經多年試種觀察和品系選拔，終於在110年育成草莓新品種「台農1號」，真可謂「十年磨一劍」。