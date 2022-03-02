紅毯黑白極簡風藏超大「亮點」 資優生凱特布蘭琪最會
去年開始恢復實體紅毯後，今年各頒獎典禮和首映活動大爆發，一開春就有美國演員工會獎和法國凱薩獎的頒獎典禮。簡約雋永的白黑色當然是恆常最時尚的顏色，但要如何將極簡時尚穿出「亮點」與新鮮感，珠寶無疑是穿搭要角。「紅毯資優生」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）日前出席第47屆法國電影凱薩獎頒獎典禮，以帥氣又性感的黑色褲裝現身，堆疊配戴了多款路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的白K金鑲鑽手鐲、戒指、耳環，展現不拘又自我的法式時尚精神。出席同一場合的龐德女郎蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）身穿黑色平口絲質禮服搭配黑白點點披肩，俏麗的短髮恰好讓人聚焦閃耀的LV鑽石耳環，鏤空的設計具有份量感也讓人感到輕盈，幾何的線條相當有個性。
珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）出席電影「超時空亞當計畫」（The Adam Project）紐約首映會，與「三十姑娘一朵花」的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）再次合作，穿黑色削肩禮服的她為一簡約合身的裝束，搭配De Beers以動人的芭蕾舞劇「天鵝湖」為靈感的Swan Lake高級珠寶鑽石耳環和多枚鑽戒，垂墜拉長的耳環有修飾臉型的效果，交錯的花式車工鑽石讓耀眼的火光層次更迷人。
而在第 28 屆美國演員工會獎紅毯上，以漫威影集角色克萊兒坦普爾（Claire Temple）廣為人知的美國女演員蘿莎瑞道森（Rosario Dawson）換上一身份量感的黑色抓皺絲綢禮服，配戴了蕭邦（Chopard）的祖母綠水晶燈造型耳環並堆疊多枚戒指，優雅的黑白綠配色是最為雋永的經典，也為整體造型創造了一大亮點。而以一身白色女神禮服亮相該場合的女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario），則以De Beers的Aria高級珠寶耳環及戒指，散發復古的好萊塢造型魅力。
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