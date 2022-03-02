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紅毯黑白極簡風藏超大「亮點」 資優生凱特布蘭琪最會

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞歷珊卓妲妲里奧配戴的De Beers Jewellers Aria 高級珠寶彩鑽耳環，約402萬元。圖／De Beers提供
亞歷珊卓妲妲里奧配戴的De Beers Jewellers Aria 高級珠寶彩鑽耳環，約402萬元。圖／De Beers提供

去年開始恢復實體紅毯後，今年各頒獎典禮和首映活動大爆發，一開春就有美國演員工會獎和法國凱薩獎的頒獎典禮。簡約雋永的白黑色當然是恆常最時尚的顏色，但要如何將極簡時尚穿出「亮點」與新鮮感，珠寶無疑是穿搭要角。「紅毯資優生」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）日前出席第47屆法國電影凱薩獎頒獎典禮，以帥氣又性感的黑色褲裝現身，堆疊配戴了多款路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的白K金鑲鑽手鐲、戒指、耳環，展現不拘又自我的法式時尚精神。出席同一場合的龐德女郎蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）身穿黑色平口絲質禮服搭配黑白點點披肩，俏麗的短髮恰好讓人聚焦閃耀的LV鑽石耳環，鏤空的設計具有份量感也讓人感到輕盈，幾何的線條相當有個性。

珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）出席電影「超時空亞當計畫」（The Adam Project）紐約首映會，與「三十姑娘一朵花」的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）再次合作，穿黑色削肩禮服的她為一簡約合身的裝束，搭配De Beers以動人的芭蕾舞劇「天鵝湖」為靈感的Swan Lake高級珠寶鑽石耳環和多枚鑽戒，垂墜拉長的耳環有修飾臉型的效果，交錯的花式車工鑽石讓耀眼的火光層次更迷人。

而在第 28 屆美國演員工會獎紅毯上，以漫威影集角色克萊兒坦普爾（Claire Temple）廣為人知的美國女演員蘿莎瑞道森（Rosario Dawson）換上一身份量感的黑色抓皺絲綢禮服，配戴了蕭邦（Chopard）的祖母綠水晶燈造型耳環並堆疊多枚戒指，優雅的黑白綠配色是最為雋永的經典，也為整體造型創造了一大亮點。而以一身白色女神禮服亮相該場合的女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario），則以De Beers的Aria高級珠寶耳環及戒指，散發復古的好萊塢造型魅力。

紅毯吹黑白極簡風，女星紛紛以珠寶畫龍點睛。圖／De Beers、路易威登提供
紅毯吹黑白極簡風，女星紛紛以珠寶畫龍點睛。圖／De Beers、路易威登提供
亞歷珊卓妲妲里奧配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022美國演員工會獎紅毯。圖／De Beers提供
亞歷珊卓妲妲里奧配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022美國演員工會獎紅毯。圖／De Beers提供
珍妮佛嘉納配戴的De Beers DB Classic五行密釘鑲鑽戒指，43萬元。圖／De Beers提供
珍妮佛嘉納配戴的De Beers DB Classic五行密釘鑲鑽戒指，43萬元。圖／De Beers提供
凱特布蘭琪配戴路易威登珠寶出席第47屆法國電影凱薩獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪配戴路易威登珠寶出席第47屆法國電影凱薩獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
知名女演員Rosario Dawson配戴蕭邦珠寶出席第28屆美國演員工會獎。圖／蕭邦提供
知名女演員Rosario Dawson配戴蕭邦珠寶出席第28屆美國演員工會獎。圖／蕭邦提供
知名女演員Rosario Dawson配戴蕭邦珠寶出席第28屆美國演員工會獎。圖／蕭邦提供
知名女演員Rosario Dawson配戴蕭邦珠寶出席第28屆美國演員工會獎。圖／蕭邦提供
知名女演員蕾雅瑟杜配戴路易威登珠寶出席第47屆法國電影凱薩獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
知名女演員蕾雅瑟杜配戴路易威登珠寶出席第47屆法國電影凱薩獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
珍妮佛嘉納配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席紐約電影首映會。圖／De Beers提供
珍妮佛嘉納配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席紐約電影首映會。圖／De Beers提供
珍妮佛嘉納配戴的De Beers Swan Lake高級珠寶鑽石耳環，約106萬元。圖／De Beers提供
珍妮佛嘉納配戴的De Beers Swan Lake高級珠寶鑽石耳環，約106萬元。圖／De Beers提供
亞歷珊卓妲妲里奧配戴的De Beers Jewellers Aria高級珠寶彩鑽戒指，約202萬5,000元。圖／De Beers提供
亞歷珊卓妲妲里奧配戴的De Beers Jewellers Aria高級珠寶彩鑽戒指，約202萬5,000元。圖／De Beers提供

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