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百富串連重量級藝文工作者 發起期間限定職人系列講座

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百富與天下雜誌攜手臺中國家歌劇院，發起職人系列講座。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富與天下雜誌攜手臺中國家歌劇院，發起職人系列講座。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌百富（THE BALVENIE）2022年首度入駐國家級藝文場館，攜手天下雜誌發起期間限定職人心藝講座，在充滿創意與思想的人文空間「角落沙龍」，舉行「百富一心一藝心藝講座」，共同倡議一心一藝的具體行動。

該講座特別邀請5位同樣認真在自身專業領域耕耘的職人——台灣新銳導演許智彥、剪紙藝術家楊士毅、霹靂第五代傳人黃亮勛、古蹟修復師蔡舜任、花磚博物館館長徐嘉彬，於2022年3月4至6日、以及3月18至20日期間，免費開放為期6天共12場（一天2場）期間限定心藝講座，每場限量70席位，名額有限、滿額即止，報名連結（https://www.accupass.com/event/2202110403161320533920）。

臺中國家歌劇院副總監汪虹表示：「藝術充滿無限生命力，臺中國家歌劇院是一座人與藝術共生的劇場，除了策劃表演藝術節目外、多元的藝術推廣活動更已滲透民眾的生活，成為日常。歌劇院『NTT+不藏私講堂』以『品味藝文．生活風格．思考觀點』邀請不同生活美學領域的講者，分享獨到見解與精闢觀察，悠遊於藝術、人文與當代思潮中，探索不同體驗與感受。與百富的合作契機即是建立在此基礎，期待藝術與人文成為生活中不可或缺的一部分。」

百富單一麥芽威士忌是少數仍堅持傳統的蘇格蘭古老製酒工藝的百年酒廠，秉信著「一心專注，才能造就最佳威士忌」的匠心精神而傳承至今。在台灣其他專業領域，也有著許多與百富擁有相同信念並堅持理想的創作者，多年來百富與眾多台灣本地創作者及職人展開合作，延續推廣以人本為初心的匠心精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國家歌劇院 蘇格蘭 天下雜誌

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