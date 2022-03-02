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要價23萬 BV新設計師首款全手工編織包開放限時預購
日前Bottega Veneta（簡稱BV）新任創意總監Matthieu Blazy於米蘭時裝周推出上任後首秀，引發各界關注，秀後也收穫許多好評價，認為他維持品牌現代摩登感之外也注入更多工坊傳統精神，更靈活使用BV標誌性的編織元素。
Matthieu Blazy在這場秀中運用各式設計強調BV「製作皮具起家」的傳統，除了挑戰視覺認知、用皮革做出條紋襯衫和仿牛仔布料的長褲之外，秀上多位模特兒率性背帶的全新水桶包—Kalimero系列，更是以細膩的皮革編織和與眾不同的剪裁，讓標誌性的編織細節已嶄新面貌呈現，並以金色的謬斯黃銅點綴包身。這款包完全由手工編織，無任何車縫線，展現品牌頂級的義大利工藝，所以也反映在售價上，23萬7,400元台幣的定價，可說是BV配件類當前最頂級的價位。
即日起至3月14日在BV官網開放限時預購，目前提供一種尺寸，有酒紅色、白色、奶油黃、玉芯黃可選擇，每款包都附有皮革抽繩內帶，方便安全收納。
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