快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要價23萬 BV新設計師首款全手工編織包開放限時預購

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Kalimero系列獨一無二的背帶方式更能體現穿搭者與眾不同的個性風格。圖／Bottega Veneta提供
Kalimero系列獨一無二的背帶方式更能體現穿搭者與眾不同的個性風格。圖／Bottega Veneta提供

日前Bottega Veneta（簡稱BV）新任創意總監Matthieu Blazy於米蘭時裝周推出上任後首秀，引發各界關注，秀後也收穫許多好評價，認為他維持品牌現代摩登感之外也注入更多工坊傳統精神，更靈活使用BV標誌性的編織元素。

Matthieu Blazy在這場秀中運用各式設計強調BV「製作皮具起家」的傳統，除了挑戰視覺認知、用皮革做出條紋襯衫和仿牛仔布料的長褲之外，秀上多位模特兒率性背帶的全新水桶包—Kalimero系列，更是以細膩的皮革編織和與眾不同的剪裁，讓標誌性的編織細節已嶄新面貌呈現，並以金色的謬斯黃銅點綴包身。這款包完全由手工編織，無任何車縫線，展現品牌頂級的義大利工藝，所以也反映在售價上，23萬7,400元台幣的定價，可說是BV配件類當前最頂級的價位。

即日起至3月14日在BV官網開放限時預購，目前提供一種尺寸，有酒紅色、白色、奶油黃、玉芯黃可選擇，每款包都附有皮革抽繩內帶，方便安全收納。

每款包都附有皮革抽繩內帶，方便安全收納。圖／Bottega Veneta提供
每款包都附有皮革抽繩內帶，方便安全收納。圖／Bottega Veneta提供
這款包完全由手工編織，無任何車縫線，展現品牌頂級的義大利工藝，所以也反映在售價上，23萬7,400元台幣的定價，可說是BV配件類當前最頂級的價位。圖／Bottega Veneta提供
這款包完全由手工編織，無任何車縫線，展現品牌頂級的義大利工藝，所以也反映在售價上，23萬7,400元台幣的定價，可說是BV配件類當前最頂級的價位。圖／Bottega Veneta提供
每款包都附有皮革抽繩內帶，方便安全收納。圖／Bottega Veneta提供
每款包都附有皮革抽繩內帶，方便安全收納。圖／Bottega Veneta提供
BV日前在秋冬秀上發表的全新水桶包Kalimero系列，已開放限時預購。圖／Bottega Veneta提供
BV日前在秋冬秀上發表的全新水桶包Kalimero系列，已開放限時預購。圖／Bottega Veneta提供
這款包完全由手工編織，無任何車縫線，展現品牌頂級的義大利工藝，所以也反映在售價上，23萬7,400元台幣的定價，可說是BV配件類當前最頂級的價位。圖／Bottega Veneta提供
這款包完全由手工編織，無任何車縫線，展現品牌頂級的義大利工藝，所以也反映在售價上，23萬7,400元台幣的定價，可說是BV配件類當前最頂級的價位。圖／Bottega Veneta提供
Kalimero系列以細膩的皮革編織和與眾不同的剪裁，讓標誌性的編織細節已嶄新面貌呈現，並以金色的謬斯黃銅點綴包身。圖／Bottega Veneta提供
Kalimero系列以細膩的皮革編織和與眾不同的剪裁，讓標誌性的編織細節已嶄新面貌呈現，並以金色的謬斯黃銅點綴包身。圖／Bottega Veneta提供
BV日前在秋冬秀上發表的全新水桶包Kalimero系列，已開放限時預購。圖／Bottega Veneta提供
BV日前在秋冬秀上發表的全新水桶包Kalimero系列，已開放限時預購。圖／Bottega Veneta提供
Kalimero系列以細膩的皮革編織和與眾不同的剪裁，讓標誌性的編織細節已嶄新面貌呈現，並以金色的謬斯黃銅點綴包身。圖／Bottega Veneta提供
Kalimero系列以細膩的皮革編織和與眾不同的剪裁，讓標誌性的編織細節已嶄新面貌呈現，並以金色的謬斯黃銅點綴包身。圖／Bottega Veneta提供

標誌 品牌 義大利

延伸閱讀

牛仔褲其實是皮革做的？BV新設計師首秀 帶來好多驚喜

2022春夏輕奢新包推薦：金多美《那年我們的夏天》同款、TB老花新輪廓...

米蘭時裝周／金卡戴珊現身PRADA秋冬秀 觀賞意識形態新美學

新任創意總監處女秀即將登場！BV推出互動app提前造勢

相關新聞

集結50間巧克力、甜點 巧克力嘉年華「黑金派對」開趴

甜點控們注意了！去年集結甜點、巧克力等元素的全台最大巧克力嘉年華「黑金派對」，將於3月11日起，連續3天於台北新光三越A...

宜蘭里山品風呂

聯合報系有行旅企畫的「山中藝境 風呂美學」旅程，將探訪占地卅公頃的馥蘭朵宜蘭里山，是全台首見以「里山」為名的自然休閒農場...

芋頭、藍莓千層回來了 Lady M「洋甘菊慕斯塔」新登場

春天降臨大地，「Lady M」本季也新推出「洋甘菊慕斯塔」，藉由洋甘菊與柑橘、佛手柑等元素組合，迎來春日花果的芬芳。另外...

2022 WW表展預覽／愛馬仕絕美夕陽登場 竟是半導體晶圓技術

今年最盛大的實體暨數位表展 – 日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW） – ...

可以試飲了 金車噶瑪蘭酒廠即日起開放試飲與專人導覽

因應政府放寬新冠疫情防疫政策，台灣首座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠——金車噶瑪蘭威士忌酒廠宣布，即...

Roger Dubuis白色陶瓷MCF腕表 讓黑夜白晝一樣美

複雜精密的科技，總能在物理、化學帶來實質或視覺的質變。受到太空火箭啟發，瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubui...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。