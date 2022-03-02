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潮牌BAPE、BLVCK投身發行NFT 話題十足有望再創天價？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Bape先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。圖／I.T提供
Bape先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。圖／I.T提供

由元宇宙概念出發，所衍伸出的NFT創作市場正熱，因此吸引更多不同品牌都開始經營。像是潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）、BLVCK也都嗅到這股商機，紛紛推出相應的NFT來搶市，是否有機會創造新天價，業界也都在等著看。

在國外，政治選舉募款、遊戲虛擬資產、運動明星賽場上的精彩片段、音樂人創作，都可發行NFT；而為了搭上這股熱潮，2021年開始，國內也有所謂的霹靂布袋戲、鹽酥雞、雞肉飯等各式各樣的NFT推出，讓人眼花撩亂。流行樂天王周杰倫也不落人後，就在今年元旦，一萬個起價約二萬元的「幻想熊」NFT，除了在四十分鐘銷售一空，在一周後價格更是翻倍成長。

因此，Bape也宣布投身元宇宙，打造屬於自己的(B)APETAVERSE（猿宇宙）。為此，品牌還創建了全新網站、社群平台，希望能更不同族群對話。先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。每幅作品均由精細設計而成，特徵性格顯著，細緻毛髮質感和臉部細節、以及獨特的道具和配件，傳遞多元文化融合之意。

BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT。圖／BLVCK提供
BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT。圖／BLVCK提供

而以闇黑風格聞名的BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT，還要跟與全球首間變現遊戲公司Hora game合作推出「Crypto Idle Miner」，以BLVCK虛擬人像作為遊戲角色，邊玩邊賺代幣及各項商品。這次推出全球限量9,999個BLVCK Genesis和遊戲，形成突破傳統的跨界、破次元的合作，結合虛實整合的體驗提高擁有此NFT的價值。

BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT。圖／BLVCK提供
BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT。圖／BLVCK提供

BLVCK還要跟與全球首間變現遊戲公司Hora game合作推出「Crypto Idle Miner」。圖／BLVCK提供
BLVCK還要跟與全球首間變現遊戲公司Hora game合作推出「Crypto Idle Miner」。圖／BLVCK提供

BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT。圖／BLVCK提供
BLVCK也即將在以太坊發行虛擬人像「BLVCK Genesis」 NFT。圖／BLVCK提供

Bape先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。圖／I.T提供
Bape先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。圖／I.T提供

Bape先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。圖／I.T提供
Bape先前宣布將發行的一萬個NFT也在近日曝光，把招牌猿人頭形象以3D的形式展現。圖／I.T提供

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