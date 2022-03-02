草莓星系亮點品種「台農1號」 今年底市面上買得到

國人喜愛草莓，全年栽培面積約530公頃，產值高達14億元，農委會農試所花10年時間，推出草莓新品種「台農1號」，香氣濃郁口感佳，目前已技轉給育苗場，估計今年底民眾在市面上可買得到。

農試所所長林學詩表示，「台農1號」草莓，是從國內兩大香水品種「香水」與「豐香」進行雜交選育，結合了「香水」產量豐、抗病性佳；以及「豐香」外型美、味道濃郁等兩品種的優點；且產期早，吃起來果實香氣強、口感軟Q適中、耐儲運，非常適合發展。

「台農1號」草莓育種者、農試所作物種原組副研究員蕭翌柱表示，草莓甜不甜與氣候、栽培方式有關，一般草莓糖度10度就非常好吃，「台農一號」可達10度至12度，且糖酸比佳，香氣濃郁。

除了提供新品種，農試所也提供草莓栽培一條龍服務，推出安全草莓栽培體系，以健康種苗、清園等田間管理與監測，推廣整合性病蟲害管理策略，讓農民掌握適當時機調整防治方法與強度，不須化學藥劑，也能生產安全草莓。

農試所表示，面對船運及進口資材價格節節上升，使栽培成本居高不下；因此進一步開發「菇類培植廢棄包應用於設施栽培技術」，利用廢棄香菇太空包經脫包、去除雜質回收介質，簡易處理後降低含水量，再加入適當比例稻殼調配，最後經消毒滅菌處理，可替代目前使用的進口泥炭土、椰纖等資材，做為設施栽培介質，成本低又有穩定料源；另外加上獨有的設施草莓養液調配技術，可提高果實品質 (包括最適糖酸比、香味和口感) 與發揮品種特有風味。