快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南美食超吸粉！米其林占星全民網路票選16萬人次投票

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，行銷台南美食。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，行銷台南美食。圖／台南市觀旅局提供

爭取上榜2022年米其林指南！台南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第二階段之入選20大菜品結果昨天出爐，並於第一時間公布於活動官網！舉辦至今已有139家業者共315道菜品報名參與全民占星網路票選，累積投票人次達16萬3856票，活動官網瀏覽量更高達93萬9220人次，足見台南美食的高人氣及吸粉功力！活動官網可見參賽菜品琳瑯滿目，有老字號的台南名店也有創意料理，甚至有富含「台南味」的外國料理。

南市觀旅局為協助台南餐飲業者提高國際知名度所推出的「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，自2021年12月26日至2022年3月25日止，開放為期三個月的網路投票，鼓勵台南業者推出自家招牌菜參加全民網路投票評分，活動透過官方網站統計至每月25日的全民評分、再加上專家評審評分加權，選出當月TOP10菜品，另也參考網路投票總星數、總人氣，由評審選出10道特別評審獎菜品。

觀光旅遊局長郭貞慧說，輔導台南美食觀光推向國際，並順利上榜米其林指南是觀旅局當前之重要目標之一，此次活動的重點也行銷台南美食，給予台南餐飲業者網路、社群曝光的機會，不只要幫助台南業者增加米其林摘星機會，也期望藉此達到觀光產業共贏。

觀旅局表示，全民網路票選活動，業者報名與民眾票選同步至3月25日，請尚未報名的業者，還沒投票的民眾，隨時透過官方網站報名、賞星。每位報名的業者參賽菜品都有機會透過官網首頁輪播曝光，活動結束後也會被收納到為這次活動特別編輯的台南美食地圖小冊。

《TOP10按業者排序)》

海老真丈 台糖長榮酒店(台南)-O'Fun原創料理美學餐廳

川香口水雞 漢來上海湯包

招牌小籠湯包/6顆 漢來上海湯包

原蒜頭抽焗大蝦 台南大員皇冠假日酒店_彩豐樓

黑金鮑魚肝臟奶油燒 台南晶英酒店 - ROBIN'S 日風和食鐵板燒

龍蝦鬼瓦燒 台南晶英酒店 - ROBIN'S 日風和食鐵板燒

炭烤美國帶骨牛小排附龍蝦台南晶英酒店 - ROBIN'S牛排館

龍蝦海皇湯泡飯 台南晶英酒店 - 晶英軒

府城燒冷冰 台南晶英酒店 - 晶英軒

A5和牛全牛餐-雙人健康燒肉屋 貴一郎

《特別評審獎共10名》

日本秋刀魚飯糰 台南晶英酒店 - ROBIN'S 日風和食鐵板燒

手工自製黃金蝦捲福樓

紅蟳米糕 府城食府正宗台南料理

府城擔仔麵 府城食府正宗台南料理

犇放和牛 燒肉同話

rhalife N61赤崁糖手工盒(甘蔗原糖) 168G No.031

五味赤崁糖有限公司

芋泥紫金雞腿 東香台菜海味料理

干邑白蘭地龍蝦濃湯 木火柴燒牛排

牛肉湯 鴻品品味屋

鮮蚵麵線 誠江號麵線

台南 晶英酒店 米其林

延伸閱讀

洞口看到堅果大餐 花栗鼠「結束冬眠」秒竄出狂嗑網笑：美食叫你起床囉

新北貢寮「超大盆小卷米粉」只要150元　卯澳漁港美食靠海美味CP值高

高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

藏身嘉義熱炒店中的四川料理　招牌「水煮安格斯牛」必吃、還有無菜單美食

相關新聞

集結50間巧克力、甜點 巧克力嘉年華「黑金派對」開趴

甜點控們注意了！去年集結甜點、巧克力等元素的全台最大巧克力嘉年華「黑金派對」，將於3月11日起，連續3天於台北新光三越A...

宜蘭里山品風呂

聯合報系有行旅企畫的「山中藝境 風呂美學」旅程，將探訪占地卅公頃的馥蘭朵宜蘭里山，是全台首見以「里山」為名的自然休閒農場...

芋頭、藍莓千層回來了 Lady M「洋甘菊慕斯塔」新登場

春天降臨大地，「Lady M」本季也新推出「洋甘菊慕斯塔」，藉由洋甘菊與柑橘、佛手柑等元素組合，迎來春日花果的芬芳。另外...

2022 WW表展預覽／愛馬仕絕美夕陽登場 竟是半導體晶圓技術

今年最盛大的實體暨數位表展 – 日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW） – ...

可以試飲了 金車噶瑪蘭酒廠即日起開放試飲與專人導覽

因應政府放寬新冠疫情防疫政策，台灣首座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠——金車噶瑪蘭威士忌酒廠宣布，即...

Roger Dubuis白色陶瓷MCF腕表 讓黑夜白晝一樣美

複雜精密的科技，總能在物理、化學帶來實質或視覺的質變。受到太空火箭啟發，瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubui...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。