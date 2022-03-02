台南美食超吸粉！米其林占星全民網路票選16萬人次投票

爭取上榜2022年米其林指南！台南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第二階段之入選20大菜品結果昨天出爐，並於第一時間公布於活動官網！舉辦至今已有139家業者共315道菜品報名參與全民占星網路票選，累積投票人次達16萬3856票，活動官網瀏覽量更高達93萬9220人次，足見台南美食的高人氣及吸粉功力！活動官網可見參賽菜品琳瑯滿目，有老字號的台南名店也有創意料理，甚至有富含「台南味」的外國料理。

南市觀旅局為協助台南餐飲業者提高國際知名度所推出的「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，自2021年12月26日至2022年3月25日止，開放為期三個月的網路投票，鼓勵台南業者推出自家招牌菜參加全民網路投票評分，活動透過官方網站統計至每月25日的全民評分、再加上專家評審評分加權，選出當月TOP10菜品，另也參考網路投票總星數、總人氣，由評審選出10道特別評審獎菜品。

觀光旅遊局長郭貞慧說，輔導台南美食觀光推向國際，並順利上榜米其林指南是觀旅局當前之重要目標之一，此次活動的重點也行銷台南美食，給予台南餐飲業者網路、社群曝光的機會，不只要幫助台南業者增加米其林摘星機會，也期望藉此達到觀光產業共贏。

觀旅局表示，全民網路票選活動，業者報名與民眾票選同步至3月25日，請尚未報名的業者，還沒投票的民眾，隨時透過官方網站報名、賞星。每位報名的業者參賽菜品都有機會透過官網首頁輪播曝光，活動結束後也會被收納到為這次活動特別編輯的台南美食地圖小冊。

《TOP10按業者排序)》

海老真丈 台糖長榮酒店(台南)-O'Fun原創料理美學餐廳

川香口水雞 漢來上海湯包

招牌小籠湯包/6顆 漢來上海湯包

原蒜頭抽焗大蝦 台南大員皇冠假日酒店_彩豐樓

黑金鮑魚肝臟奶油燒 台南晶英酒店 - ROBIN'S 日風和食鐵板燒

龍蝦鬼瓦燒 台南晶英酒店 - ROBIN'S 日風和食鐵板燒

炭烤美國帶骨牛小排附龍蝦台南晶英酒店 - ROBIN'S牛排館

龍蝦海皇湯泡飯 台南晶英酒店 - 晶英軒

府城燒冷冰 台南晶英酒店 - 晶英軒

A5和牛全牛餐-雙人健康燒肉屋 貴一郎

《特別評審獎共10名》

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