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限42天！肯德基×青花驕「青花椒香麻咔啦雞腿堡」登場
曾經在去年快閃登場的「青花椒香麻脆雞」回來了！由「肯德基」與王品旗下麻辣鍋品牌「青花驕」攜手推出的「青花椒香麻脆雞」將於3月8日起重新回歸，成為肯德基常態性商品，讓民眾大口享受麻辣辛香的風味。本次雙品牌更限時推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，同樣為粉絲們帶來麻辣好滋味。憑購買明細至青花驕用餐，還可享加贈火鍋料的優惠，現賺238元。
肯德基聯名青花驕所推出的「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，使用道地四川青花椒與多種辛香料熬煮成青花椒麻醬，擁有香、麻、辣的層次刺激感，搭配上肯德基招牌的咔啦雞腿排、生菜，讓人一次擁有品嚐漢堡、炸雞與麻辣鍋的三重享受，單點每個119元，個人套餐145元，XL套餐190元，另外還有雙人餐、歡聚同樂餐等組合可供選擇。限時於3月8日至4月18日期間供應。
除了「青花椒香麻咔啦雞腿堡」之外，同樣使用青花椒麻醬調味、麻辣爽口的「青花椒香麻脆雞」也同步回歸市場，成為菜單上的常態品項，單點1塊66元，XL套餐195元，個人套餐165元，雙人套餐則為320元。
為慶祝新品上市，活動期間凡至肯德基購買「青花椒香麻咔啦雞腿堡限定套餐」（XL套餐、雙人餐、歡聚餐），持發票明細或社群餐點分享截圖至全台青花驕門市內用，即可加送「青花驕特色綜合丸」一份，價值238元。（每桌限兌換1份）
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