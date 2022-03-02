聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山吹文青風 轉運站「森，2488品牌概念館」今開幕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山閣往姐妹潭方向步道，嘉義林管處邀藝術家，用疏伐下來的國產材柳杉創作林業文化雕塑作品。記者莊祖銘／攝影
阿里山閣往姐妹潭方向步道，嘉義林管處邀藝術家，用疏伐下來的國產材柳杉創作林業文化雕塑作品。記者莊祖銘／攝影

嘉義林區管理處開創台灣第1個森林品牌「森，2488」，阿里山國家森林遊樂區入口轉運站概念館今開幕，展示250種「阿里山森林意象」木製公仔、舊時代伐木器具及相關文創商品，讓遊客更了解阿里山豐富的自然與人文底蘊。

「森，2488」以文創設計的角度，結合日治時期延續至今所累積林業歷史文化為題材，邀請藝術家創作，此次分兩大展區，包括阿里山入口轉運站3樓的「森，2488品牌概念館」及姊妹潭步道的「林業文化雕塑作品」。

概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作，讓遊客透過藝術創作，更了解阿里山獨特的美景、人文歷史、動植物生態。

林務局長林華慶指出，阿里山森林遊樂區近年積極針對軟硬體整備，主要目標讓過去國人心目中「老牌」風景區蛻變，「華麗轉身」成為國際級，除過去原有雲海、神木等元素外，近年也針對林業意象重新包裝。

座落蓊鬱林間的姐妹潭第二展區，用國產材柳杉創作的「林業文化雕塑作品」，創作理念以1912年阿里山的林業起始，循著歷史記憶，將阿里山的「無盡藏」山林資源，以「每木調查、伐木、造材、集材、運材、貯木」六大歷程闡述林業資源開發流程。

從阿里山閣沿著姊妹潭步道而下，結合文化象徵，由留日藝術家楊運臻創作，以樸質具創造力的工藝線條呈現對林業歷史的想像，讓遊客可以在柳杉林中，了解過去伐木的流程。

阿里山森林遊樂區入口轉運站「森，2488」概念館今開幕，陳列250種意象木雕。記者莊祖銘／攝影
阿里山森林遊樂區入口轉運站「森，2488」概念館今開幕，陳列250種意象木雕。記者莊祖銘／攝影
阿里山森林遊樂區入口轉運站「森，2488」概念館今開幕，陳列250種意象木雕。記者莊祖銘／攝影
阿里山森林遊樂區入口轉運站「森，2488」概念館今開幕，陳列250種意象木雕。記者莊祖銘／攝影

阿里山 森林遊樂區 文創

延伸閱讀

阿里山森林品牌概念店開幕 展出250種手作公仔

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

雪山積雪未融 阿里山小笠原遠眺雪景令人目眩神迷

阿里山遠眺百公里外雪山 清晰可見白雪皚皚嘆為觀止

相關新聞

芋頭控又要瘋狂了！ IKEA限定「芋見幸福霜淇淋」爽爽吃

芋頭控們在哪裡？又得要瘋狂吃了，IKEA推出季節限定的「芋見幸福」霜淇淋，在全台IKEA美食小站上市，且一支只要20元，...

櫻花鬆餅、和菓子、抹茶麵！7款日式餐點散發春天浪漫

隨著櫻花花季到來，「杏桃鬆餅屋」今年以櫻花、櫻桃的元素組合，推出櫻姿曼妙厚鬆餅、粉櫻奶凍歐蕾等4款甜品與飲品。至於「一〇...

要價23萬 BV新設計師首款全手工編織包開放限時預購！

日前Bottega Veneta（簡稱BV）新任創意總監Matthieu Blazy於米蘭時裝周推出上任後首秀，引發各界...

潮牌BAPE、BLVCK投身發行NFT 話題十足有望再創天價？

由元宇宙概念出發，所衍伸出的NFT創作市場正熱，因此吸引更多不同品牌都開始經營。像是潮牌A Bathing Ape（簡稱...

草莓星系亮點品種「台農1號」 今年底市面上買得到

國人喜愛草莓，全年栽培面積約530公頃，產值高達14億元，農委會農試所花10年時間，推出草莓新品種「台農1號」，香氣濃郁...

台南美食超吸粉！米其林占星全民網路票選16萬人次投票

爭取上榜2022年米其林指南！台南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第二階段之入選20大菜品結果昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。