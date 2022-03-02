阿里山吹文青風 轉運站「森，2488品牌概念館」今開幕

嘉義林區管理處開創台灣第1個森林品牌「森，2488」，阿里山國家森林遊樂區入口轉運站概念館今開幕，展示250種「阿里山森林意象」木製公仔、舊時代伐木器具及相關文創商品，讓遊客更了解阿里山豐富的自然與人文底蘊。

「森，2488」以文創設計的角度，結合日治時期延續至今所累積林業歷史文化為題材，邀請藝術家創作，此次分兩大展區，包括阿里山入口轉運站3樓的「森，2488品牌概念館」及姊妹潭步道的「林業文化雕塑作品」。

概念館展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，以阿里山動物、植物、職人及山色等主題創作，讓遊客透過藝術創作，更了解阿里山獨特的美景、人文歷史、動植物生態。

林務局長林華慶指出，阿里山森林遊樂區近年積極針對軟硬體整備，主要目標讓過去國人心目中「老牌」風景區蛻變，「華麗轉身」成為國際級，除過去原有雲海、神木等元素外，近年也針對林業意象重新包裝。

座落蓊鬱林間的姐妹潭第二展區，用國產材柳杉創作的「林業文化雕塑作品」，創作理念以1912年阿里山的林業起始，循著歷史記憶，將阿里山的「無盡藏」山林資源，以「每木調查、伐木、造材、集材、運材、貯木」六大歷程闡述林業資源開發流程。