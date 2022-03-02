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帥就任性！貝克漢熱愛白T恤 和女兒一起煎鬆餅溫馨可愛
全球最受矚目的家族—貝克漢一家最近可以說是各自忙碌，媽媽帶著次子羅密歐去巴黎看秀，老大布魯克林專心做料理節目，小兒子開始發展時尚、歌唱事業，而還在上學的女兒哈潑則是和老爸度過甜蜜親子時光。在貝克漢最新上傳的IG影片中可以看到，他享受著和女兒一起煎鬆餅，而這位帥老爸千篇一律的白T恤造型也再次展現出「有顏值就任性」的穿搭風格。
貝克漢和女兒哈潑在影片中挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛，兩人造型也非常休閒輕鬆，貝克漢以基本款白色T恤搭配灰黑色棉褲、毛帽，一派居家風姿態還是不減帥氣。
之前貝克漢次子羅密歐也才上傳了一張父子兩人在船上的合照，配上「老爸，愛你喔！」的註解，引來一票網友也趁機對貝克漢告白：「我們也愛他。」當時兩人也都同時穿著白色T恤、戴同款墨鏡，不刻意的打扮風格更考驗天生氣質。羅密歐才19歲，年輕就是本錢，但已經46歲的貝克漢依舊非常有魅力，可見雖然早已掛靴退休的他平常應該也還是很努力靠運動來維持狀態。有句話說「喜歡穿白色的人都是很有自信的」，那麼愛穿白色T恤的貝克漢一定也是自信爆棚吧！
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