帥就任性！貝克漢熱愛白T恤 和女兒一起煎鬆餅溫馨可愛

全球最受矚目的家族—貝克漢一家最近可以說是各自忙碌，媽媽帶著次子羅密歐去巴黎看秀，老大布魯克林專心做料理節目，小兒子開始發展時尚、歌唱事業，而還在上學的女兒哈潑則是和老爸度過甜蜜親子時光。在貝克漢最新上傳的IG影片中可以看到，他享受著和女兒一起煎鬆餅，而這位帥老爸千篇一律的白T恤造型也再次展現出「有顏值就任性」的穿搭風格。

貝克漢和女兒哈潑在影片中挑戰單手為鬆餅翻面的樂趣，互動溫馨可愛，兩人造型也非常休閒輕鬆，貝克漢以基本款白色T恤搭配灰黑色棉褲、毛帽，一派居家風姿態還是不減帥氣。