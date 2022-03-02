孫芸芸越洋辣露美背 貝克漢老婆帶帥兒子力挺YSL秋冬秀
2022秋冬時裝周進行到巴黎，Saint Laurent聖羅蘭大秀也在首幾日登場。這次雖然在活動前傳出品牌大使韓國女星BLACKPINK成員Rosé因確診新冠肺炎而取消看秀行程，但是現場依舊星光雲集。包括貝克漢的次子、老婆維多利亞都到場，而台灣方面的秀前名人預告也非常精彩，其中時尚名媛孫芸芸、空靈女星林映唯都搶先在IG示範優雅又火辣的造型，為秋冬秀更添神秘冷豔的吸引力。
貝克漢次子羅密歐貝克漢之前才入鏡Saint Laurent形象廣告，展現頹廢雅痞風格，這次與品牌友好的他跟媽媽維多利亞一起到場看秀，一身粉紅色毛衣搭牛仔褲搭配寸頭造型相當休閒帥氣，媽媽也是穿上Saint Laurent這幾季帶起潮流的乳膠褲登場，紫色上衣與紅褲的鮮豔配色也瞬間讓人有種時光倒流到2000年的感覺。而孫芸芸在秀前預告照片中，則是穿了Rosé也曾穿過的黑色天鵝絨鑲綴YSL水鑽logo小黑裙，背部、側面鏤空的設計非常火辣性感。
不只場邊嘉賓充滿看點，Saint Laurent這次在2022冬季系列中帶來許多輪廓鮮明的搶眼設計，重現1920年代社交名媛南希丘納德（Nancy Cunard）的迷人風采。這位英國傳奇女性曾多次登上時尚雜誌封面，她熱愛的非洲風手環也總能展示出獨特穿衣哲學。創意總監Anthony Vaccarello將這個專屬南西的印記放在了模特兒身上，無論他們穿著西裝、長禮服或是蕾絲連身褲等等，那些銀、金和青銅鑄成的手環都堆疊出濃厚的裝飾藝術風格，這恰恰也是本季「Art Deco」主軸最完美的展現。
此外，「Art Deco」也反映在整體剪裁上，大量oversize的寬肩線條其實是延伸自聖羅蘭先生Yves Saint Laurent的經典收藏品杜南花瓶（Dunand Vases）的瓶身概念，皮夾克、寬鬆長版大衣，每一套讓女性呈現出帥氣俐落的姿態，有些與薄紗或緞面裙裝、胸前的花朵裝飾搭配起來，混搭出剛強與柔和碰撞的魅力。經典的菸裝（Le Smoking）更進化成加長版的禮服裙裝，優雅飄逸。人造皮草依舊能穿出華貴霸氣，搭配極貼腿的皮料長褲襪，展現女性的身體曲線，也流露出標誌性、專屬聖羅蘭女子的那種很有個性的辣味。
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