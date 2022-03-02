Palladium聯手RAINS打造搶手貨！ 北歐風格潮鞋一上架就斷碼

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Palladium與近期當紅的時尚品牌RAIN跨界，呈現PALLASHOCK系列潮靴。圖／Findnews提供
Palladium與近期當紅的時尚品牌RAIN跨界，呈現PALLASHOCK系列潮靴。圖／Findnews提供

來自法國的Palladium與出身丹麥的Rains最大交集就是，他們皆是防水時尚裝備的能手。此次共同合作，推出的嶄新鞋履，採限量銷售，剛曝光就引起關注，俐落中帶有北歐時尚風格，因此上市後部分尺寸就迅速售罄，十分搶手！

過去Palladium曾與Smiley、輪胎品牌Michelin等合作過，還推出過可以自體加熱保暖的未來科技鞋履。這一季，Palladium更與近期當紅的RAIN跨界，呈現PALLASHOCK系列潮靴。日前RAINS還在巴黎男裝周登場，曝光2022秋冬新系列，更找來丹麥王子走秀成為焦點。而擅長展現前衛大膽設計的RAINS過去都把重心放在袋包與服裝的發展上，此次與Palladium的合作鞋款，採用與雙品牌共同開發環保材質製成的輕量太空棉面料製成。全系列選用低彩度原色，透過俐落線條將同色異材質勾勒出鮮明視覺效果。也是RAINS在今年秋冬上市自家靴款前的試水溫之作，因此格外受到矚目，剛剛上市開賣，部分熱門尺碼就缺貨了。

Converse請來潮流界名人Tyler, The Creator自創品牌Golf Wang聯名。圖／Converse提供
Converse請來潮流界名人Tyler, The Creator自創品牌Golf Wang聯名。圖／Converse提供

另外，Converse也請來潮流界名人Tyler, The Creator自創品牌Golf Wang聯名，將招牌的Chuck 70的帆布鞋面替換成蛇皮革，創造吸睛的Golf Wang Chuck 70 Snake系列產品。這系列傳統的鞋面和外底被半透明材料所取代，搭配半透明質感的鞋邊膠條和大底，包含特殊質感的蛇皮紋路和全新鞋墊。聯名款的Chuck 70 Snake鞋除了蛇紋設計之外，還擁有充滿粉、藍雙色供挑選，體現了Tyler, The Creator想要努力傳遞的大膽探索精神。

Converse請來潮流界名人Tyler, The Creator自創品牌Golf Wang聯名。圖／Converse提供
Converse請來潮流界名人Tyler, The Creator自創品牌Golf Wang聯名。圖／Converse提供

Convers Ｘ Golf Wang Chuck 70 Snake系列鞋3,580元。圖／Converse提供
Convers Ｘ Golf Wang Chuck 70 Snake系列鞋3,580元。圖／Converse提供

Palladium與RAIN跨界PALLASHOCK系列潮靴3,580元。圖／Findnews提供
Palladium與RAIN跨界PALLASHOCK系列潮靴3,580元。圖／Findnews提供

Palladium與RAIN跨界PALLASHOCK系列潮靴3,980元。圖／Findnews提供
Palladium與RAIN跨界PALLASHOCK系列潮靴3,980元。圖／Findnews提供

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