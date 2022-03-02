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相挺球王 BOVET代言人Daniil Medvedev登網壇新高峰

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BOVET品牌代言人、俄羅斯球星梅德維夫（Daniil Medvedev）登上世界單打排名首位，也成為自2004年以來，最新的網壇球王。圖 / BOVET提供
BOVET品牌代言人、俄羅斯球星梅德維夫（Daniil Medvedev）登上世界單打排名首位，也成為自2004年以來，最新的網壇球王。圖 / BOVET提供

職業網球聯合會（ATP）日前於2022年2月28日公佈最新排名，俄羅斯球星梅德維夫（Daniil Medvedev）登上世界單打排名首位，也成為自1973年8月ATP Ranking以來，排名榜歷史上的第27位球王，連帶讓播威（BOVET）躍上公眾目光之前，品牌並隨即發表了一系列宣傳視覺與訪談實錄，其中Daniil Medvedev並配戴上了BOVET限量的OttantaSei陀飛輪腕表，一展獨特的風格形象。

獨立經營、並非為集團擁有的播威（BOVET）最早在2019年已相中當時排名世界第五的梅德維夫（Daniil Medvedev），並於同年9月與梅德維夫結成合作關係。Daniil Medvedev在釋出的訪談實錄中並提及他在2018年時和BOVET的品牌擁有者Pascal Raffy初結識、相談甚歡，而他與BOVET擁有相同的價值觀「忠誠」，加上BOVET的構造令他驚嘆以及限量等因素，是他喜愛BOVET品牌與表款的原因，並提及原本2020年因疫情而延遲的表廠參觀，希望有機會能在2022年成行。

製於梅德維夫（Daniil Medvedev）手上配戴的播威（BOVET）Ottantasei陀飛輪腕表，除了以搶眼的藍色PVD打造鈦金屬表殼，表款並具備一分鐘飛行陀飛輪與十日長動能儲存，全球限量86只；然而隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續引起全球反彈聲浪，根據外電，烏克蘭網球協會正提議俄國選手未來將不可參加未來的職業網球大滿貫賽事，ITF（國際網球總會）是否同意並執行此一提議？梅德維夫（Daniil Medvedev）與播威（BOVET）腕表又將在球場上展現何等的回應與光采？後續值得高度關心。

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）因睿智的形象，在球場上又有「西洋棋大師（chessmaster）」的暱稱。圖 / BOVET提供
俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）因睿智的形象，在球場上又有「西洋棋大師（chessmaster）」的暱稱。圖 / BOVET提供
超薄、鏤空的BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，側邊並刻有Limited Editon字樣，並可360度角度欣賞機芯的修飾工藝。圖 / BOVET提供
超薄、鏤空的BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，側邊並刻有Limited Editon字樣，並可360度角度欣賞機芯的修飾工藝。圖 / BOVET提供
Daniil Medvedev配戴的BOVET限量的OttantaSei陀飛輪腕表，具有一分鐘飛行陀飛輪與十日長動能儲存。圖 / BOVET提供
Daniil Medvedev配戴的BOVET限量的OttantaSei陀飛輪腕表，具有一分鐘飛行陀飛輪與十日長動能儲存。圖 / BOVET提供

品牌 腕表 俄羅斯

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