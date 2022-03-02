相挺球王 BOVET代言人Daniil Medvedev登網壇新高峰

職業網球聯合會（ATP）日前於2022年2月28日公佈最新排名，俄羅斯球星梅德維夫（Daniil Medvedev）登上世界單打排名首位，也成為自1973年8月ATP Ranking以來，排名榜歷史上的第27位球王，連帶讓播威（BOVET）躍上公眾目光之前，品牌並隨即發表了一系列宣傳視覺與訪談實錄，其中Daniil Medvedev並配戴上了BOVET限量的OttantaSei陀飛輪腕表，一展獨特的風格形象。

獨立經營、並非為集團擁有的播威（BOVET）最早在2019年已相中當時排名世界第五的梅德維夫（Daniil Medvedev），並於同年9月與梅德維夫結成合作關係。Daniil Medvedev在釋出的訪談實錄中並提及他在2018年時和BOVET的品牌擁有者Pascal Raffy初結識、相談甚歡，而他與BOVET擁有相同的價值觀「忠誠」，加上BOVET的構造令他驚嘆以及限量等因素，是他喜愛BOVET品牌與表款的原因，並提及原本2020年因疫情而延遲的表廠參觀，希望有機會能在2022年成行。