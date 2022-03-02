櫻花鬆餅、和菓子、抹茶麵！7款日式餐點散發春天浪漫
隨著櫻花花季到來，「杏桃鬆餅屋」今年以櫻花、櫻桃的元素組合，推出櫻姿曼妙厚鬆餅、粉櫻奶凍歐蕾等4款甜品與飲品。至於「一〇八抹茶茶廊」也應景推出櫻花和菓子點心盒，還與鶿克米、帕米貝可攜手，推出宇治抹茶麺－鯛魚櫻花葉天麩羅定食，還有宇治抹茶蝴蝶酥，同樣能享受到櫻花、抹茶等日系元素。
雖然櫻花樹的果實與櫻桃不同，但兩者皆為薔薇科植物。因此本季杏桃鬆餅屋以此有趣的連結為基礎，將櫻花、櫻桃兩種食材進行連結。新推出的「櫻姿曼妙厚鬆餅」、「春櫻爛漫薄鬆餅」，各自以厚、薄鬆餅為基礎，搭配以白巧克力、鮮奶油與草莓醬調製的緋紅醬汁，增添鬆餅的風味與春色。同時再加上由黑櫻桃餡、奶油起司製成的櫻桃起司醬，還有糖漬櫻桃餡、新鮮草莓與鹽漬櫻花，呈現出櫻花與櫻桃相互呼應的滋味與平衡感，還可搭配日本伊勢草莓醬一同享用。「櫻姿曼妙厚鬆餅」每份270元，「春櫻爛漫薄鬆餅」每份250元。
除了鬆餅之外，杏桃鬆餅屋也有2款主題新甜飲。「粉櫻奶凍歐蕾」上層有鹽漬櫻花點綴的奶霜，下層則有自家熬煮的伊勢草莓醬搭配牛奶，還有自家製草莓奶凍，增添多重口感，每杯200元。另款「櫻花抹茶咖啡拿鐵」，是以靜岡抹茶與濃縮咖啡混調，帶有抹茶茶韻，也有些鹽漬櫻花的鹹甜尾韻，每杯180元。
來自日本的抹茶專賣店「一〇八抹茶茶廊」，本次推出的「櫻花和菓子點心盒」，由紅豆餡櫻餅、抹茶蕨餅、黃豆蕨餅、紅豆與白玉搭配而成，有著豐富的視覺配色。其中日本進口的紅豆餡櫻餅使用櫻葉堡菓，滋味甜中帶鹹並有著櫻葉香氣，每盒168元。
一〇八抹茶茶廊也與日本料理「鶿克米（TSUKUMI）」合作，聯名推出「宇治抹茶麺－鯛魚櫻花葉天麩羅定食」，內含櫻花宇治抹茶麺、鯛魚櫻花葉天麩羅、櫻葉茶碗蒸、味噌湯、副菜與二款小菜，讓櫻花與抹茶呈現出不同的樣貌，每套390元。一〇八抹茶茶廊還與「帕米貝可」聯名推出「宇治抹茶蝴蝶酥」，嚴選京都產宇治抹茶一番茶「翠寶」加入千層麵皮中，以手做2187道層次，堆疊出千層酥薄脆的空氣感，每盒16片，售價380元。
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