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ZENITH為Extreme E電動車越野錦標賽 創首個碳纖限量表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供

環保是全球當代最熱切的議題之一。瑞士製表品牌真力時（Zenith）更自2021年開始，擔任Extreme E電動車越野錦標賽的創始合作夥伴和官方計時，今年更加深雙方合作，在第二賽季緊鑼密鼓展開之際，推出DEFY Extreme Carbon碳纖維特別版系列中的首款腕表，從這5輪截然不同的X Prix越野賽道汲取靈感，為本賽季共5場的比賽各推出款限量版DEFY Extreme 1/100秒計時腕表。

今年賽季從新興的未來城市NEOM所舉辦的Desert X Prix開始，位於沙烏地阿拉伯西北部地形獨特的紅海之濱。DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版系列腕表，以回收為主要概念，表蓋的塗層材料來自E-grip回收輪胎，表盤塗層則以Extreme E電動車越野錦標賽的賽車防水蓬布製成，並融入來自第一賽季的車道邊線等多種升級改造元素。由於在極端環境中穿越疾馳的Odyssey 21賽車，每克重量都能產生重大影響，腕表整體包含表冠和計時按鈕，都以防水及抗壓抗損的碳纖維製作，按鈕保護裝置和十二邊形表圈均由輕盈的微噴砂鈦金屬打造。

多層次結構鏤空表盤採用與「Desert X Prix」賽事官方顏色相同的深米黃色調，也令人想起沙烏地阿拉伯境內綿延不絕的沙丘。高振頻自動計時機芯的提供1/100秒的精準計時功能，配備兩組擒縱機構，一組用於時間顯示，振頻為5赫茲（36,000次/小時）；另一組用於計時，振頻為50赫茲（360,000次/小時）。

DEFY Extreme E腕表配備的橡膠表帶，以曾在第一賽季車賽中使用的Continental德國馬牌廢舊輪胎可回收再生的材料製作而成。DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition更配上和Desert X表盤的砂礫黃色調相互呼應的黃色 Cordura 效果橡膠材質。另隨附兩條快拆表帶，限量推出20只，在Extreme E Desert X比賽上首度發表後，將在全球實體專門店和線上商店發售。

真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY EXTREME E “DESERT X PRIX” EDITION限量版腕表，45毫米碳纖維表殼、El Primero 9004型自動上鍊機芯，86萬4,400元。圖／真力時提供

腕表 越野 沙烏地阿拉伯

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