聽故事學認星 快來參加星姐姐說故事活動

台北天文館的星姊姊們準備了精彩的黃道十三星座當中的「雙魚座」和春季的星座「烏鴉座」的故事分別於3月12日和3月26日下午2時到3時，分享給大班-小學三年級的小朋友及家長們，名額有限，額滿為止。

很久以前，雙魚座裡的兩條魚，可不是池塘內普通的小魚喔！而是愛與美之女神-阿芙羅黛媞及她的兒子艾羅斯所變成的，為什麼母子倆會從天神變成魚兒呢？原本歌聲悅耳又有著雪白羽毛的烏鴉，因為犯了貪吃和愛說謊的毛病使得自己受到天神的處罰而變成…，想瞭解這些星座故事並學會認星，請快報名參加星姊姊說故事活動，共享親子天文時光。

詳細活動內容及網路報名請參閱本館網站「我要報名」，網址https://www.tam.gov.taipei/ 。