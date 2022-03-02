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經前不適易煩躁 中醫建議3茶飲5穴位溫和調理

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中醫師鄭伊倫表示，會腸胃脹氣、水腫身重者，適合可利濕健脾的健脾消腫茶。圖／台北醫院提供
中醫師鄭伊倫表示，會腸胃脹氣、水腫身重者，適合可利濕健脾的健脾消腫茶。圖／台北醫院提供

不少女性在月經來之前，會感覺身體不舒服，包含胸腹悶、頭痛、冒痘痘等，衛福部台北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，高達8成的女性會有經前症候群，建議可飲用3種茶飲跟按摩5個穴位溫和調理，改善症狀。

鄭伊倫表示，會不舒服的原因是「肝」、「脾」、「腎」氣血調節失常，尤其是25至35歲年齡階段的女性，若作息不規律、生活壓力大，容易產生「肝鬱」體質而在經前感到特別不適，例如胸腹悶、頭痛、冒痘痘、健忘、便祕、易怒與煩躁，有些人則會呈現低氣壓、憂鬱、敏感、沮喪掉淚的狀態。

鄭伊倫指出，這些症狀通常在月經來3天內緩解，但下次可能更加嚴重，不一定隨著年紀增長而減少，仍有少數人與經前不適症狀長期奮戰直到更年期。平日透過可調節氣血的中草藥茶飲與穴道按摩，加上保持充足的睡眠，能疏通氣血，協助經血排出，還能消水腫、舒緩心情，增亮氣色，對於女性好處多多。

3種茶飲包含：舒肝美顏茶適合容易胸悶不適、心情緊繃者，玫瑰、薄荷、茉莉、檸檬草、菊花可協助行氣解鬱、除煩舒壓；健脾消腫茶：腸胃脹氣，水腫身重者，茯苓、薏仁、陳皮、赤小豆或黑豆來利濕健脾，加強消腫；補腎滋養茶適合常熬夜、口乾皮膚乾燥者，枸杞子、百合、麥門冬、桑葚、覆盆子都有養陰生津、滋補肝腎的效果。

穴道可用點按的方式按摩，按壓膝蓋內側上方的「血海穴」、膝蓋內側下方「陰陵泉穴」、腳踝內側上3寸(4個指頭寬度)的「三陰交穴」，或沿著脛骨內側推按整條脾經，皆可以有效舒緩經前不適，若配合熱敷肚臍下3寸的「關元穴」；以及位於背部，與肚臍水平同高的脊椎兩側約2個指頭寬度的「腎俞穴」，可減輕經前腹痛腰痠及改善手腳冰冷。

鄭伊倫提醒，食補及茶飲要視個人體質進行調配，若身體處於高度敏感、發炎狀態，或是服用多重藥物者，不適合自行調配茶飲，可至中醫門診進行諮詢。另外，中草藥材若不是真空包裝，可簡單沖洗後再沖泡，或是將第一泡水倒掉再沖服。

茶飲與穴位可有效溫和調理告別經前不適。圖／台北醫院提供
茶飲與穴位可有效溫和調理告別經前不適。圖／台北醫院提供
鄭伊倫表示，「血海穴」是多功效穴位，可舒緩經前不適，平時也可當日常保健按壓。圖／台北醫院提供
鄭伊倫表示，「血海穴」是多功效穴位，可舒緩經前不適，平時也可當日常保健按壓。圖／台北醫院提供

按摩 頭痛 中醫

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