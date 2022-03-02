「生肖屬虎」對號免費住！台南遠東慶生 3月壽星77折

位於台南火車站後方、交通便利的台南遠東香格里拉飯店，迎接3月23日周年慶，繼二月首波「我生日．您禮遇」住房專案好評不斷，接力再推第二波優惠。即日起至4月28日，凡與飯店「同月同日」且「生肖屬虎」的壽星可免費住一晚；另有「三月壽星專屬禮遇」住房專案，預定「優享價」含早餐任一房型再享77折，加贈壽星自助午或晚餐乙客。

秉持香格里拉酒店集團亞洲式待客之道，台南遠東香格里拉飯店深獲國內外旅客喜愛、榮獲多項國際大獎，並於今年開春榮獲臺南市政府觀光旅遊局頒發「臺南市優質旅館」肯定。

飯店周年慶第二波最大驚喜活動，只要消費者是民國111、99、87、75、63、51、39、27或15年虎年出生、且生日為3月23日的壽星，於周一至周四任選一天，可免費入住12坪豪華客房一晚(不含早餐，客房原價每晚23,100元)，並可以優惠價1,000元加購遠東Café 雙人自助式早餐。

此外，台南遠東香格里拉飯店也邀請「同月」壽星同享優惠，推出「三月壽星．專屬禮遇」住房專案，以「優享價」預定任一房型含早餐享77折，每晚最低3,889元起 (客房原價最低27,800元)，再額外加贈壽星本人「遠東CAFÉ自助餐廳」午或晚餐乙客 (原價每位979元至1,089元+10%)，入住期間，於館內餐廳用餐享9折。