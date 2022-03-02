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全台最大「淡水紫藤花園」重新開幕 老闆：虧損也要撐

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市淡水「紫藤咖啡園」去年結束營業，但老闆為了「民眾的笑容」，今年宣布重新營業，盛開期約落在３月底。圖／淡水紫藤咖啡園老闆賴文鏗提供
新北市淡水「紫藤咖啡園」去年結束營業，但老闆為了「民眾的笑容」，今年宣布重新營業，盛開期約落在３月底。圖／淡水紫藤咖啡園老闆賴文鏗提供

新北市淡水「紫藤咖啡園」占地面積共1.3萬坪，去年因無法解決違建問題，被迫關園，多年粉絲都掉下眼淚。紫藤咖啡園老闆賴文鏗相當不捨，他說自己最大的心願就是「看見客人的笑容」，賴文鏗決定拆除所有水泥設施，只留下紫藤花，重新對外營業，今年的紫藤花盛開時間預計落在3月底。

賴文鏗多年前發現日本紫藤花浪漫又美麗，於1994年引進台灣，打造了「紫藤咖啡園」屯山園區與水源園區，賴文鏗每年都還回去2次日本考察，也讓園區發展成全台最大紫藤花園，平均每年有上萬名遊客造訪。

但「紫藤咖啡園」去年不斷遭人檢舉違建，接連遭開6萬、18萬罰單，新北市府會勘後，認為咖啡園違反農牧地使用規定，地上有違規建物，要求改善。賴文鏗筋疲力竭，最後決定關園，當時民眾為了一睹紫藤花最後風采，車潮還排了2公里長，有些每年都來的遊客甚至難過到掉下淚來。

宣布閉園後，賴文鏗收到許多民眾加油打氣，希望他能繼續撐下去，不要被挫折打敗。賴文鏗對此相當感動，他認為如果民眾能因為看見紫藤花產生笑容，那不管怎麼做都值得，所以賴文鏗決定將咖啡廳、涼亭全部拆除，以合法規，重新開園。

賴文鏗說，投資2座紫藤花園就花了4000萬，每年還要花上400萬營運、管理，花期卻只有短短1、20天，其實能打平收支就不錯了，對他來說，「民眾的笑容才是他最在乎的」，就算虧錢也要做下去。

賴文鏗表示，許多民眾是每年都來，從單身到結婚生子都在，久而久之甚至變為朋友，開紫藤花園讓大家感受到的快樂是花錢也買不到的，所以才會做出這個決定。

賴文鏗指出，淡水氣候在過年時一直處在陰雨、寒冷的狀態中，今年直到這兩日氣溫回升才見花苞「爆開」，預估今年盛開期將比往年略晚，時間約落在三月底。

賴文鏗說，做這個不是為了營利，是為了夢想，他希望所有來到紫藤花園的民眾都能帶著滿滿的笑容回家。圖／淡水紫藤咖啡園老闆賴文鏗提供
賴文鏗說，做這個不是為了營利，是為了夢想，他希望所有來到紫藤花園的民眾都能帶著滿滿的笑容回家。圖／淡水紫藤咖啡園老闆賴文鏗提供

紫藤花 咖啡廳

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