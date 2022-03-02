等不及了！國境開放前旅行社接「包團」 家族同遊法國

隨著疫情趨緩，民眾等不及出國了！雄獅旅遊今天說，已接獲不少民眾「包團」，在暑假、國境解封前，帶家人到歐洲、東南亞旅遊，相信若第四季國境能開放，營收將會大幅提升。

目前我國仍限制旅行社組團，不過可以協助訂定機加酒。雄獅旅遊總經理游國珍今天出席台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」啟動記者會前受訪時表示，隨著全球解封趨勢，台灣也應走向跟病毒共存生活方式，全球疫情普遍受控制下，台灣不能繼續守著，會走不出去。

游國珍說，跟病毒共存的背後意義是，確診人數會增加，民眾能不能接受是個問題，要知道全球最安全是台灣，走出去就會被染疫。

游國珍說，政府有政府的考量，跟病毒共存原則，就是確診後就類似流感，民眾要能接收，不要過度緊張。政府跟民眾必須了解這個意思。

游國珍說，下半年看起來會開放（國境旅遊），商務先行，已經有客製化包團，時間會在解封前的暑假。有去歐洲、東南亞，會是旅遊先驅。下半年後台灣陸續有解封，國跟國中間對低風險也有開放，目前是樂觀的。

游國珍舉例，現在已有20位的家族的客製化包團，到法國，去當地活動。旅行社這邊就是協助機加酒，是個曙光。

他說，國旅每年只有20、30億，客製化包團加第四季國境開放，由收可能到50億，出境營收比國旅高很多。