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台南手搖公告國定假日「收1成服務費」原因曝 在地人傻眼
近期物價上漲，讓消費者很有感，薪水總是追不上物價漲幅。有網友發現在台南一家手搖飲店在228連假時期，門口貼了一張公告，寫著「因應連假期間薪資雙倍，國定假日消費酌收一成服務費」，馬上引起網友討論熱潮。
PTT上有一名網友發文，他表示在228連假期間，在台南市區閒晃，一如往常的找了一間飲料店，正當準備進店的時候，突然發現門口貼了一張告示，寫著「親愛的顧客您好，本店因應勞動部頒布國定假日薪資雙倍之政策，即日起國定假日每筆消費酌收一成服務費，敬請見諒」。
原po當下傻眼，他印象中飲料店利潤還不錯，「現在買飲料還要收一成服務費？」，雖然不是多少錢，但他看完後還是黯然神傷地離去，也好奇「是這間有這間的玩法，還是以後其他間會跟上？有卦嗎？」。
消息曝光也引起網友熱議，「還行吧」、「好扯，台南飲料這種價錢」、「就漲價阿」、「加班費轉嫁消費者」、「台灣這玩法真的會笑死人」、「讓市場淘汰他」、「佩服老闆的勇氣」。
但也有人認為，「不爽不要喝啊」、「如果真的有給員工我ok」、「他可以漲，你可以不要買」、「國定假日收而已 店家薪水有給雙倍合理啊」、「讓他倒啊，老闆那麼好當，乾脆老婆車子房租也讓消費者繳」。
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