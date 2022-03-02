聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南手搖公告國定假日「收1成服務費」原因曝 在地人傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
手搖飲示意圖。（本報資料照片）
手搖飲示意圖。（本報資料照片）

近期物價上漲，讓消費者很有感，薪水總是追不上物價漲幅。有網友發現在台南一家手搖飲店在228連假時期，門口貼了一張公告，寫著「因應連假期間薪資雙倍，國定假日消費酌收一成服務費」，馬上引起網友討論熱潮。

PTT上有一名網友發文，他表示在228連假期間，在台南市區閒晃，一如往常的找了一間飲料店，正當準備進店的時候，突然發現門口貼了一張告示，寫著「親愛的顧客您好，本店因應勞動部頒布國定假日薪資雙倍之政策，即日起國定假日每筆消費酌收一成服務費，敬請見諒」。

網友買手搖飲的時候，突然發現店家公告要加收一成服務費，讓他傻眼。 圖／取自PTT
網友買手搖飲的時候，突然發現店家公告要加收一成服務費，讓他傻眼。 圖／取自PTT

原po當下傻眼，他印象中飲料店利潤還不錯，「現在買飲料還要收一成服務費？」，雖然不是多少錢，但他看完後還是黯然神傷地離去，也好奇「是這間有這間的玩法，還是以後其他間會跟上？有卦嗎？」。

消息曝光也引起網友熱議，「還行吧」、「好扯，台南飲料這種價錢」、「就漲價阿」、「加班費轉嫁消費者」、「台灣這玩法真的會笑死人」、「讓市場淘汰他」、「佩服老闆的勇氣」。

但也有人認為，「不爽不要喝啊」、「如果真的有給員工我ok」、「他可以漲，你可以不要買」、「國定假日收而已 店家薪水有給雙倍合理啊」、「讓他倒啊，老闆那麼好當，乾脆老婆車子房租也讓消費者繳」。

手搖飲料

延伸閱讀

228連假台南湧入逾300萬旅客 住宿率9成3

網友怒「國道五號」連假全台最塞 內行人建議：走替代道路

228連假宛如過年 台南湧進逾300萬名遊客

南投縣打疫苗送禮券奏效 228連假共1.1萬人接種

相關新聞

芋頭控又要瘋狂了！ IKEA限定「芋見幸福霜淇淋」爽爽吃

芋頭控們在哪裡？又得要瘋狂吃了，IKEA推出季節限定的「芋見幸福」霜淇淋，在全台IKEA美食小站上市，且一支只要20元，...

櫻花鬆餅、和菓子、抹茶麵！7款日式餐點散發春天浪漫

隨著櫻花花季到來，「杏桃鬆餅屋」今年以櫻花、櫻桃的元素組合，推出櫻姿曼妙厚鬆餅、粉櫻奶凍歐蕾等4款甜品與飲品。至於「一〇...

限42天！肯德基×青花驕「青花椒香麻咔啦雞腿堡」登場

曾經在去年快閃登場的「青花椒香麻脆雞」回來了！由「肯德基」與王品旗下麻辣鍋品牌「青花驕」攜手推出的「青花椒香麻脆雞」將於...

梵谷贈摯友的風景畫首度現身市場 紐約佳士得五月上拍

印象派大師梵谷（Vincent van Gogh）1889作品「阿比勒丘陵附近的田野」（Champs près des...

阿里山吹文青風 轉運站「森，2488品牌概念館」今開幕

嘉義林區管理處開創台灣第1個森林品牌「森，2488」，阿里山國家森林遊樂區入口轉運站概念館今開幕，展示250種「阿里山森...

帥就任性！貝克漢熱愛白T恤 和女兒一起煎鬆餅溫馨可愛

全球最受矚目的家族—貝克漢一家最近可以說是各自忙碌，媽媽帶著次子羅密歐去巴黎看秀，老大布魯克林專心做料理節目，小兒子開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。