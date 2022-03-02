聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄烏戰事吃緊 老糖廠防空壕群意外爆紅

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門井仔腳仍可見昔日軍事碉堡。圖 ／洪有志提供
台南北門井仔腳仍可見昔日軍事碉堡。圖 ／洪有志提供

俄烏戰事揭露戰爭的殘酷；最近中央要求地方盤點各地防空洞及避難場所，台南麻豆總爺藝文中心有8座大小防空壕，有些外觀經馬賽克磚拼貼或彩繪成另類地景，昔日不起眼防空壕，近日更因國際局勢緊張意外爆紅。

總爺藝文中心原為昔日日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」所在，於1912年1月開始營運，總面積達37公頃，建構有完整辦公廳舍，先後築設有8座大小防空洞（壕），分布在園區各角落，1993年糖廠關閉，2001年11月4日轉型為「南瀛總爺藝文中心」迄今。

據知，這些防空壕歷經歲月洗禮而斑駁，南市府文化局為活化古蹟空間，在2013年曾邀請多位藝術家完成「總爺防空洞藝術計畫」以「覓蜜」為主題，結合糖廠甜蜜意象及防空洞防禦功能。

藝術家們以充滿童趣與憶往情懷，讓防空洞如色彩繽紛的「蜜蜜」基地，一度成話題之後逐漸沉寂。詎料，近日俄烏戰事吃緊，再度引起外界關注。

80多歲遊客顏阿公看到防空壕特別有感，他說，年幼歷經美軍轟炸，聽到空襲警報聲都很緊張，跟著大人多次躲在防空洞，戰爭的無情與可怕，只有真正體驗過才知。

除了總爺藝文中心防空壕，在台南北門井仔腳台17線路旁約143公里處有水泥基座，更有罕見軍事碉堡。

出身當地的井仔腳鹽鄉民宿餐廳老闆洪有志說，早年兩岸敵對氣氛濃厚，在沿海包括井仔腳等處都有許多軍事碉堡，還有一些老兵站哨時，要小朋友陪同一起聊天「壯膽」插曲。

後來因海水侵蝕；有些碉堡沒入海中或遭年久未使用破壞，以前碉堡居民都稱為「砲台仔」，還設計有機槍窗，方便瞄準，惜現幾乎已全拆除。

原不起眼的台南麻豆總爺藝文中心大小防空壕近來因烏俄戰事緊張，引起外界關注。記者謝進盛／攝影
原不起眼的台南麻豆總爺藝文中心大小防空壕近來因烏俄戰事緊張，引起外界關注。記者謝進盛／攝影
原不起眼的台南麻豆總爺藝文中心大小防空壕近來因烏俄戰事緊張，引起外界關注。記者謝進盛／攝影
原不起眼的台南麻豆總爺藝文中心大小防空壕近來因烏俄戰事緊張，引起外界關注。記者謝進盛／攝影
原不起眼的台南麻豆總爺藝文中心大小防空壕近來因烏俄戰事緊張，引起外界關注。記者謝進盛／攝影
原不起眼的台南麻豆總爺藝文中心大小防空壕近來因烏俄戰事緊張，引起外界關注。記者謝進盛／攝影
台南北門井仔腳仍可見昔日軍事碉堡。圖 ／洪有志提供
台南北門井仔腳仍可見昔日軍事碉堡。圖 ／洪有志提供

戰爭 台南 藝術家

延伸閱讀

投信公會：投資俄羅斯基金 占整體比重僅約0.4%

俄烏戰爭下中小企踩雷 將獲協助

運輸拉緊報 供應鏈緊張

1月景氣亮黃紅燈

相關新聞

芋頭控又要瘋狂了！ IKEA限定「芋見幸福霜淇淋」爽爽吃

芋頭控們在哪裡？又得要瘋狂吃了，IKEA推出季節限定的「芋見幸福」霜淇淋，在全台IKEA美食小站上市，且一支只要20元，...

櫻花鬆餅、和菓子、抹茶麵！7款日式餐點散發春天浪漫

隨著櫻花花季到來，「杏桃鬆餅屋」今年以櫻花、櫻桃的元素組合，推出櫻姿曼妙厚鬆餅、粉櫻奶凍歐蕾等4款甜品與飲品。至於「一〇...

要價23萬 BV新設計師首款全手工編織包開放限時預購！

日前Bottega Veneta（簡稱BV）新任創意總監Matthieu Blazy於米蘭時裝周推出上任後首秀，引發各界...

潮牌BAPE、BLVCK投身發行NFT 話題十足有望再創天價？

由元宇宙概念出發，所衍伸出的NFT創作市場正熱，因此吸引更多不同品牌都開始經營。像是潮牌A Bathing Ape（簡稱...

草莓星系亮點品種「台農1號」 今年底市面上買得到

國人喜愛草莓，全年栽培面積約530公頃，產值高達14億元，農委會農試所花10年時間，推出草莓新品種「台農1號」，香氣濃郁...

台南美食超吸粉！米其林占星全民網路票選16萬人次投票

爭取上榜2022年米其林指南！台南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第二階段之入選20大菜品結果昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。