俄烏戰事吃緊 老糖廠防空壕群意外爆紅

俄烏戰事揭露戰爭的殘酷；最近中央要求地方盤點各地防空洞及避難場所，台南麻豆總爺藝文中心有8座大小防空壕，有些外觀經馬賽克磚拼貼或彩繪成另類地景，昔日不起眼防空壕，近日更因國際局勢緊張意外爆紅。

總爺藝文中心原為昔日日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」所在，於1912年1月開始營運，總面積達37公頃，建構有完整辦公廳舍，先後築設有8座大小防空洞（壕），分布在園區各角落，1993年糖廠關閉，2001年11月4日轉型為「南瀛總爺藝文中心」迄今。

據知，這些防空壕歷經歲月洗禮而斑駁，南市府文化局為活化古蹟空間，在2013年曾邀請多位藝術家完成「總爺防空洞藝術計畫」以「覓蜜」為主題，結合糖廠甜蜜意象及防空洞防禦功能。

藝術家們以充滿童趣與憶往情懷，讓防空洞如色彩繽紛的「蜜蜜」基地，一度成話題之後逐漸沉寂。詎料，近日俄烏戰事吃緊，再度引起外界關注。

80多歲遊客顏阿公看到防空壕特別有感，他說，年幼歷經美軍轟炸，聽到空襲警報聲都很緊張，跟著大人多次躲在防空洞，戰爭的無情與可怕，只有真正體驗過才知。

除了總爺藝文中心防空壕，在台南北門井仔腳台17線路旁約143公里處有水泥基座，更有罕見軍事碉堡。

出身當地的井仔腳鹽鄉民宿餐廳老闆洪有志說，早年兩岸敵對氣氛濃厚，在沿海包括井仔腳等處都有許多軍事碉堡，還有一些老兵站哨時，要小朋友陪同一起聊天「壯膽」插曲。