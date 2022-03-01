歡慶38婦女節 蝦皮購物限時推iPhone 13 Pro瘋搶價3元

開工日同步迎來38婦女節購物檔期開跑，電商平台紛紛針對女性最愛的商品類型推出促銷優惠，不管是送禮還是自用都要把握機會入手。

遠傳friDay購物即日起至3月16日推出「花young女神節」促銷，與同集團遠東百貨、SOGO同步推出百貨專櫃保養彩妝品、美容家電，最低下殺3折起，還有滿額抽施華洛士奇項鍊，刷遠傳friDay聯名卡最高回饋30%等好康優惠。整個3月同步推出「超級會員盛典」，各式家電、3C都有超值優惠，美容健身商品更下殺1折起，使用friDay購物聯名卡消費，還可享最高回饋30%及Happy Go滿額最高贈千點再抽萬點大獎，指定館別下單不限金額再抽AirPods 3。

月月都推購物節的蝦皮購物3月隆重推出「3.18品牌狂購月」，除了消費者最愛的「全站99元起免運」、「商城85折」之外，更天天推出「精選品牌3元起」，3月3日當日限定午茶點心超狂下殺，原價18元的麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要3元；同時搭上38婦女節熱潮，精選美妝、廚具與3C家電強品限時搶標3元起，iPhone 13 Pro也入列；活動期間更與9大強檔家電品牌跨界合作豪灑折扣券，總價值高達440萬元，3月3日活動日更加碼抽出10萬家電大禮包，邀請全民拼手速清空購物車。

PChome 24h購物則以諧音獨創「WOWMAN DAY」，集結9大分會場全站下殺2.8折起，更特開女神的新妝、女力家電、生活女王等，即日起至3月21日單筆消費滿3,333元起，有機會獲得總價值超過10萬元家電豪禮，重量級大獎包括BOSCH精湛萬用廚師機、BOSCH 60獨立式洗碗機、BOSCH智慧高效洗脫烘滾筒洗衣機等，還有驚喜加碼戳P幣活動。同時，本月盛大進駐美國超人氣保養品牌「Paula's Choice 寶拉珍選」品牌旗艦館，即日起至3月7日重磅推出6大獨家組合7.5折起，強打滿額贈好禮、折價券搶先領、下單指定組合加碼送5% P幣等高CP值好康。即日起至3月6日另有「Dyson春日購物節」全館下殺5.4折起，指定品滿額送小家電、配件，美髮造型器現在入手正是時候。